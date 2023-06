iOS 17 supprimerait le mot "Dis" pour appeler Siri

Selon une rumeur de dernière minute concernant les annonces d'Apple à la WWDC pour iOS 17, il se pourrait que Siri perde le "Dis" lors de son invocation. En d'autres termes, la commande "Dis Siri" pourrait être raccourcie à simplement "Siri". De nombreux utilisateurs d'iPhone et d'iPad utilisent actuellement la commande "Dis Siri" pour poser des questions à l’assistant virtuel de la firme de Cupertino depuis un iPhone. Si cela se confirme, les utilisateurs pourraient ne plus avoir besoin de dire "Dis" (ou "Hey" en anglais) avant de poser une question à Siri.

Mark Gurman, de Bloomberg, a partagé cette information dans un tweet, affirmant qu'un projet majeur visant à remplacer la phrase de déclenchement "Dis Siri" par "Siri" pourrait être annoncé lors de la WWDC 23.

Everyone is asking about Siri, AI and WWDC on Monday. One item I haven’t mentioned in a while has been a major project to drop the “Hey” from “Hey Siri.” I’d look out for that possibility next week. https://t.co/jGqyI54SXE