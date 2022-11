Apple travaillerait sur une nouvelle expérience Siri sans "Dis Siri"

Apple travaille sur une mise à jour de l'expérience Siri qui ne nécessiterait plus la phrase de déclenchement "Dis Siri" ("Hey Siri" en anglais), chose actuellement indispensable pour invoquer l'assistant virtuel sans toucher un appareil. Une bonne idée qui soulève des questions sur la vie privée.

Dites simplement "Siri"

Dans sa dernière lettre d'information "Power On", Mark Gurman indique qu'Apple travaille sur un moyen de permettre à Siri de comprendre des phrases et des commandes sans avoir à utiliser la phrase de déclenchement, mais en disant simplement "Siri". Le journaliste américain dit que le changement devrait être déployé au cours de l'année prochaine avec iOS 17 ou en 2024 avec une mise à jour du système d'exploitation.

La société travaille sur une initiative visant à supprimer la phrase de déclenchement "Hey Siri" afin que l'utilisateur n'ait plus qu'à dire "Siri" - en même temps qu'une commande. Bien que ce changement puisse sembler anodin, il s'agit d'un défi technique qui nécessite une formation importante de l'IA et un travail d'ingénierie sous-jacent.





La complexité réside dans le fait que Siri est capable de comprendre l'expression singulière "Siri" dans de multiples accents et dialectes différents. Le fait d'avoir deux mots - "Hey Siri" - augmente la probabilité que le système capte correctement le signal.

En cas de succès, le passage de "Dis Siri" à "Siri" permettrait de rattraper Alexa d'Amazon. qui demande aux utilisateurs de dire simplement "Alexa". De son côté, Google exige que l'on dise "OK Google" ou "Hey Google", mais s'efforce de permettre aux utilisateurs de faire des demandes de suivi sans répéter le mot d'éveil.



En supprimant le "Dis" dans "Dis Siri", Apple accélèrerait également, à son tour, les requêtes et les réponses. La société a récemment apporté quelques autres modifications à Siri, notamment en redessinant l'interface de l'Apple TV dans le cadre de tvOS 16.1.



Avant de mettre un terme à son propre assistant vocal, Cortana, Microsoft a procédé à un changement similaire. En 2018, cette société a changé son déclencheur de "Hey Cortana" à simplement "Cortana" sur les enceintes intelligentes.

Avouons que ce serait bien plus sympa de juste dire "Siri" avant chaque demande à l'assistant d'Apple.

Siri plus intégré que jamais

En outre, Gurman rapporte également qu'Apple s'efforce d'intégrer davantage Siri dans des services et des applications tiers afin de fournir davantage de contexte et d'assistance aux utilisateurs. La prochaine version majeure des systèmes d'exploitation d'Apple, iOS 17 en tête, risque donc d'être tournée vers Siri et ses capacités.