Un nouveau centre de contrôle sur iOS 17 ?

Nouvelle rumeur autour d'iOS 17. Cette fois-ci, c'est le centre de contrôle de l'iPhone qui est visé. Apparemment, il s'équiperait de nouvelles options pour encore plus faciliter la vie aux utilisateurs.

Centre de contrôle 2.0 sur iOS 17 ?

D'après un membre du forum de nos confrères MacRumors, Apple a prévu d'améliorer le centre de contrôle de l'iPhone avec iOS 17. Globalement inchangé depuis 2017 et iOS 11, il pourrait enfin s'équiper de nouvelles fonctionnalités.



Aucun détail sur les changements à venir, mais le lecteur affirme que ce sera l'un des points majeurs du prochain OS d'Apple. Disponible via un glissement vers le bas depuis la partie supérieure droite de votre iPhone à encoche ou avec Dynamic Island, le centre de contrôle offre déjà de nombreux accès rapides.

Un espace dans lequel on peut facilement activer ou désactiver le mode avion, les données cellulaires, le wifi, le Bluetooth ou encore un mode de concentration. La luminosité, le volume et la gestion d'un média en cours de lecture sont également disponibles.



Bien évidemment, il s'agit de rester prudent et de prendre cette information avec des pincettes. Néanmoins, ce même lecteur avait offert des détails précis l'an passé sur Dynamic Island. Nouvelle information exclusive ou première erreur ? Réponse le 5 juin lors de la WWDC23 et la présentation officielle d'iOS 17.