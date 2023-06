iOS 17 : vous avez perdu votre Apple Watch ? Faites-la sonner depuis le centre de contrôle !

Depuis plusieurs années, votre Apple Watch vous permet depuis son centre de contrôle de faire sonner votre iPhone et même d'activer le flash si vous restez appuyé plusieurs secondes sur le bouton dédié. Avec iOS 17, l'inverse va enfin pouvoir se produire, si vous avez votre iPhone entre les mains, mais que vous ne trouvez plus votre Apple Watch. Vous allez pouvoir faire sonner votre montre connectée !

Apple Watch, où es-tu ?

Lors de la présentation d'iOS 17 lundi soir à l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023, nous avons eu les grandes lignes de la mise à jour, c'est-à-dire les plus grosses nouveautés qui vont faire toute la différence par rapport aux précédentes versions d'iOS. Cependant, Apple a ajouté une multitude de petites améliorations un peu partout dans iOS 17, des changements qui vont parfois améliorer votre confort au quotidien.



L'une des modifications rapidement remarquées par les développeurs qui ont accès à la bêta 1 d'iOS 17, c'est l'ajout d'un bouton permettant de faire sonner l'Apple Watch depuis le centre de contrôle de l'iPhone. En effet, la firme de Cupertino va permettre aux utilisateurs iOS de déclencher une courte sonnerie sur leur Apple Watch au cas où celle-ci est introuvable.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, l'icône est tout de suite compréhensible, on observe un logo d'Apple Watch avec des vibrations autour qui représente du son. Un appui dessus provoquera immédiatement une sonnerie sur votre Apple Watch, à condition que celle-ci soit à portée et donc connectée au Bluetooth de l'iPhone !

L'icône ne sera pas activée par défaut

Apple a fait un choix avec cette nouveauté : ne pas l'inclure automatiquement à chaque installation d'iOS 17, vous devrez obligatoirement vous rendre dans les réglages de votre iPhone puis dans "Centre de contrôle" et appuyez sur le signe "+" à côté de "Faire sonner mon Apple Watch". Immédiatement, l'icône s'ajoutera dans votre centre de contrôle et vous pourrez l'utiliser.



Cette absence d'installation par défaut s'explique probablement par le fait que le centre de contrôle possède déjà beaucoup d'informations et qu'en rajouter une supplémentaire aurait peut-être commencé à faire trop. Apple préfère que les utilisateurs d'Apple Watch ajoutent eux-mêmes cette icône dans leur centre de contrôle.



Dans l'éventualité où votre Apple Watch n'est pas à portée et donc n'est pas connecté en Bluetooth, sachez que cette fonctionnalité n'est pas capable de faire sonner votre Apple Watch via les données cellulaires, ça ne fonctionne qu'en Bluetooth.



Pour le moment, c'est la seule évolution disponible dans le centre de contrôle, il n'est pas à exclure que d'autres petites nouveautés sympathiques comme celle-ci soit ajoutée dans les prochaines bêtas. Apple a encore tout l'été pour nous vendre du rêve dans son programme de bêta d'iOS 17 !