Astuce iOS 18 : éteindre son iPhone depuis le centre de contrôle

Apple a annoncé une foule de nouveautés lors de son événement WWDC 24 du lundi 10 juin, avec en vedette iOS 18, la future version majeure de l'iPhone. La nouvelle mise à jour d'iOS apporte toutes sortes d'améliorations, comme la personnalisation, les résumés de notification, les genmoji, l'amélioration de Siri, de nouvelles applications Mail et Photos, et plus encore. Mais de petits détails non évoqués sont disponibles dans la bêta 1 d'iOS 18, comme l'heure multicolore sur l'écran verrouillé ou ce raccourci pour éteindre l'iPhone très facilement.

Un détail très pratique sur iOS 18

Outre les principales nouveautés, nous trouvons donc tous les jours de petites fonctionnalités et changements intéressants au sein d'iOS 18, qu'Apple n'a pas annoncés sur scène. L'un d'entre eux se trouvent dans le centre de contrôle remanié. Ce dernier est désormais hautement personnalisable, et dispose de trois vues distinctes. Si les petits widgets à ajouter sont nombreux, nous n'avions pas immédiatement remarqué qu'un bouton d'alimentation virtuel s'était glissé en haut à droite.



En effet, après avoir installé iOS 18, vous pouvez éteindre votre iPhone à partir de l'interface, sans appuyer physiquement sur le bouton d'alimentation, comme sur Mac par exemple.

Plutôt que d'essayer une combinaison de touches physiques qui, une fois sur deux se termine en sirène hurlante ou en capture d'écran (le bouton combo étant Volume + Power), il suffit de faire apparaître le centre de contrôle (glisser du haut de l'écran à droite vers le bas) et d'appuyer sur l'icône d'alimentation connue de tous.



Une petite astuce qu'il faut absolument garder sous le coude, pour une expérience toujours plus fluide avec les téléphones Apple.



iOS 18 est actuellement disponible en version bêta pour développeurs, la version de test publique sera probablement lancée début juillet, avant une version finale prévue pour l'automne. La mise à jour arrivera avec la nouvelle gamme d'iPhone 16.