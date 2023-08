Le centre de contrôle de l'iPhone réinventé par Parker Ortonali

Parker Ortonali nous délivre sa vision du centre de contrôle ultime pour iPhone. Une vision d'artiste qui sera contemplée par certains et critiquée par d'autres. Découvrons ensemble les images et échangeons nos avis.

L'iPhone imaginaire

Nouveau concept by Parker Ortonali. Cette fois-ci, il s'attaque au centre de contrôle de l'iPhone qui reste globalement inchangé depuis de nombreuses années. Profitez-en pour admirer le rendu final, mais ne rêvez pas, Apple ne semble pas avoir l'intention de modifier cette partie de l'iPhone pour le moment.

Centre de contrôle 2.0

Semblable au nouveau menu déroulant de l'application Messages sur iOS 17, le centre de contrôle propose plusieurs actions sous la forme d'une liste. Une liste modifiable à souhait dans laquelle on peut non seulement placer les actions dans l'ordre voulu, mais également insérer des applications tierces. L'iPhone 15 Pro serait d'ailleurs le seul à pouvoir afficher le centre de contrôle sans même toucher l'écran grâce à son tout nouveau bouton Action.



De plus, la section en tête de liste permet d'épingler certaines actions pour un accès rapide et pratique. La navigation est aussi réinventée, fluide et adaptée au futur de l'iPhone qui se veut toujours plus simple d'utilisation. Les animations pour gérer le volume, la luminosité ou encore la lampe torche sont en adéquation et ne font qu'un avec l'interface.

Votre avis

Le centre de contrôle de l'iPhone fait souvent parler de lui. D'un côté, il y a ceux qui trouvent qu'il est déjà moderne et facile d'utilisation et de l'autre il y a ceux qui pensent qu'Apple pourrait le faire passer dans une autre dimension. Quel est votre avis sur le sujet ?