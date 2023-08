iOS 17 : Apple ne comprend pas pourquoi une fonctionnalité est massivement désactivée

Avec iOS 17, les AirPods Pro de deuxième génération reçoivent une nouvelle fonctionnalité fantastique : la sensibilisation à la conversation. Quand vous écoutez de la musique et que quelqu'un vient vers vous pour engager une conversation, vos AirPods Pro 2 réduisent automatiquement le volume pour que vous puissiez mieux entendre la personne qui vous parle. Avec la plus grande des surprises, Apple a remarqué que cette fonctionnalité était très souvent désactivée par les testeurs publics et développeurs sur iOS 17 bêta.

Apple envoi un sondage pour tenter de comprendre

Alors que la firme de Cupertino a introduit une nouvelle fonctionnalité de sensibilisation aux conversations avec iOS 17 et les AirPods Pro 2, elle constate que de nombreux utilisateurs choisissent de la désactiver. Pour comprendre cette tendance, Apple a lancé une enquête auprès des utilisateurs qui ont accès en ce moment à la bêta d'iOS 17.



La fonction de sensibilisation aux conversations (accessible via les AirPods Pro 2 sous firmware bêta), est conçue pour aider les utilisateurs à rester connectés à leur environnement en diminuant le volume des écouteurs lorsqu'une conversation est détectée. Cependant, elle semble ne pas trouver grâce aux yeux de nombreux utilisateurs qui ont préféré la désactiver.

Le questionnaire disponible directement depuis l'iPhone s'adresse aux utilisateurs ayant opté pour cette désactivation. Il a pour but de recueillir leurs expériences et leurs commentaires afin de mieux comprendre leurs préoccupations. Apple cherche à identifier si des problèmes majeurs surviennent lors de l'activation de cette fonction, un retard dans la détection de la parole ou un possible problème lié à cette fonction.



Un des points centraux de l'enquête concerne le choix des utilisateurs concernant la gestion du contenu audio lors de l'activation de la fonctionnalité. La question posée est de savoir si les utilisateurs préféreraient que le contenu audio soit totalement mis en pause plutôt que d'abaisser simplement le volume. Les options de réponse à cette question vont de "Pas de problème" à "je préfère une pause musicale plutôt qu'une réduction de volume", en passant par "Je préfère la mise en pause du contenu vocal plutôt qu'une diminution du volume" ou encore "Autre".



La dernière question de l'enquête s'intéresse aux améliorations qui pourraient inciter les utilisateurs à réactiver la fonctionnalité. Parmi les options de réponse, on trouve des propositions comme : "Autoriser la fonction de sensibilisation à la conversation à s'activer lorsque quelqu'un me parle", "Empêcher la fonction de sensibilisation à la conversation de s'activer lorsque je chante ou que je me parle à moi-même", "Mettre la musique en pause lorsque la fonction de sensibilisation à la conversation s'active", ou "Autre".



C'est une démarche intéressante de la part d'Apple qui démontre sa volonté d'améliorer constamment l'expérience utilisateur. En fonction des résultats de cette enquête, nous pourrions voir des modifications apportées à cette fonctionnalité dans les prochaines mises à jour d'iOS. Seul le temps nous dira si ces changements parviendront à convaincre les utilisateurs récalcitrants de réactiver la fonction de sensibilisation aux conversations.



Source