iPhone 15 Pro : voici ce que pourra faire le bouton "Action"

Pour le moment, le bouton "Action" n'est qu'aux stades des rumeurs, il s'agit donc d'une information à prendre à la légère. Toutefois, ces informations au cœur de la quatrième bêta d'iOS 17 donnent raison aux leakers et analystes qui en ont parlé ces derniers mois.

La quatrième bêta d'iOS 17 publié hier soir a livré plusieurs infos intéressantes dans ses lignes de code, en plus d'un hypothétique "Game Mode" pour optimiser les performances de votre iPhone lors de vos sessions gaming, une autre information a réussi à fuiter. Selon de récentes découvertes relayées par MacRumors , le bouton "Action" des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sera bien une réalité, Apple aurait même prévu de donner la possibilité aux utilisateurs de sélectionner le rôle qu'aura le bouton quand ils appuieront dessus. Le média américain précise que pour son lancement, le bouton "Action" aura un total de neuf options différentes , l'utilisateur devra choisir l'option qui l'intéresse dans les réglages de son iPhone à partir d'une catégorie dédiée.

Selon de nombreuses indiscrétions, Apple va exporter le bouton "Action" de l'Apple Watch Ultra vers les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Grâce à cette nouveauté, les possesseurs des nouveaux iPhone auront un accès rapide à une fonctionnalité prédéfinie à l'avance dans les réglages de l'appareil.

