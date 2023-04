Voici le bouton d'action et l'appareil photo de l'iPhone 15 Pro

Au début du mois, nos confrères de 9to5Mac ont présenté des rendus exclusifs de l'iPhone 15 Pro basés sur des informations provenant de leurs sources et fichiers CAO détaillés. Aujourd'hui, ils ont obtenu de nouveaux document d'une source "très fiable". Cela a permis de créer de nouveaux rendus avec un accent particulier sur le nouveau bouton d'action et l'appareil photo arrière.

Découvrez le futur iPhone 15 Pro

Les rumeurs concernant l'iPhone 15 Pro s'accentuent ces derniers temps. Selon de nombreuses sources dignes de confiance, les iPhone 15 Pro seraient dotés de boutons haptiques, chose que les fabricants d'accessoires MFi ont même confirmé. On pensait que les boutons se présenteraient sous la forme d'une seule pièce au lieu de deux boutons distincts, mais les dernières informations ont contredit cela, expliquant qu'Apple avait été retardé par des problèmes techniques. La dernière fuite va dans ce sens :

Nous pouvons affirmer avec certitude que les fabricants d'accessoires travaillent actuellement sur des CAO montrant un design de bouton plus traditionnel et un bouton muet.

Alors que les derniers fichiers CAO obtenus par 9To5Mac s'alignent parfaitement sur les informations précédentes, il y a deux différences claires : les boutons et les caméras.

Les boutons

Au lieu des boutons à semi-conducteurs que nous attendions, Apple semble revenir à un design traditionnel avec des boutons de volume séparés. Le changement le plus important cette année est l'apparition d'un nouveau bouton de mise en sourdine.

Ce bouton remplace celui qu'on connaît depuis le tout premier iPhone et devrait, selon les rumeurs, ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Beaucoup pensent qu'il pourrait imiter le bouton Action de l'Apple Watch Ultra. Il est important de noter que pour différencier la gamme 2023, ce nouveau bouton muet ne sera pas présent sur les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

Les appareils photo

Alors que les fichiers CAO initiaux montraient un appareil photo gargantuesque avec des protubérances individuelles plus grandes que l'ensemble de l'appareil photo de l'actuel iPhone 14 Pro, les nouveaux documents mis à jour montrent heureusement quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Bien que le module de l'appareil photo soit encore plus grand cette année, les protubérances sont beaucoup moins choquantes.



L'iPhone 15 Pro Max semble être doté d'un appareil photo légèrement plus grand, ce qui confirme les rumeurs persistantes d'un zoom périscopique. Le modèle plus petit de l'iPhone 15 Pro ne devrait pas être doté d'un tel objectif, il faudra attendre l'iPhone 16 Pro.

Les autres changements

En plus de montrer enfin le nouveau design des boutons et de mettre à jour les rumeurs concernant l'appareil photo, cette CAO corrobore également de nombreux détails de conception des modèles CAO précédents. Les bords sont extrêmement fins autour de l'écran, le port USB-C est présent et l'ensemble du châssis de l'appareil (en titane ?) est beaucoup plus arrondi que celui de l'actuelle série iPhone 14.



Reste qu'il faudra de toute façon patienter jusqu'en septembre prochain pour découvrir les iPhone 15, avec un keynote dédié. Le téléphone sera décliné en quatre variantes et devrait être accompagné par l'Apple Watch 9 et le casque AR/VR.