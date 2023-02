Voici le port USB-C sur l'iPhone 15 d'après une image qui a fuité

Afin de se conformer aux changements réglementaires de l'Union européenne, Apple devra introduire un port USB-C sur l'ensemble de ses produits commercialisés (sauf l'Apple Watch). Sans surprise, Apple se prépare à cette grande transition et compte proposer la connectique USB-C dès la gamme iPhone 15 qui sortira en septembre 2023. En avant-première, un leaker nommé Unknowzn21 vient de dévoiler à quoi ressemblera l'USB-C sur l'iPhone 15.

Un aperçu de l'USB-C sur l'iPhone

Dans une fuite d'image, le leaker Unknownz21 présente à quoi va ressembler la connectique USB-C sur la gamme iPhone 15. Comme vous pouvez le constater, Apple proposera la même disposition que pour le Lightning, c'est-à-dire une prise dans la partie inférieure des iPhone avec les haut-parleurs à droite et à gauche de la connectique USB-C.



Autre remarque intéressante, l'image qui a fuité montre que le châssis de l'iPhone 15 Pro aura une courbe plus prononcée, ce qui suggère qu'Apple pourrait modifier quelque peu le design. La firme serait également en train de passer à un matériau en titane au lieu de l'acier inoxydable, et le métal brossé de l'iPhone semble avoir une finition en titane.

Le port USB-C sur l'iPhone sera une première après de multiples refus d'Apple de faire comme les smartphones sous Android. Suite à la décision de l'Europe, Apple n'a plus le choix aujourd'hui que d'intégrer le port USB-C sur ses iPhone, sinon de lourdes sanctions pourraient être infligées à l'entreprise.



L'USB-C sera la troisième connectique de l'iPhone. Le célèbre smartphone a été lancé en 2007 avec une connectique de recharge propriétaire appelée « Dock Connector ». En 2012, Apple a introduit un nouveau connecteur propriétaire appelé « Lightning » avec l'iPhone 5. Le Lightning était plus petit que le Dock Connector et était réversible.



En 2023, Apple lancera la connectique USB-C, il s'agira de la troisième connectique de l'histoire sur l'iPhone. Cette décision accélèrera la disparition du Lightning qui n'est déjà plus d'actualité sur un grand nombre de produits Apple actuellement commercialisés.