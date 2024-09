L'état de la batterie après un an avec l'iPhone 15 Pro chargé à 80 %

Avec la gamme iPhone 15 sortie l'année dernière, Apple a introduit un réglage optionnel de la batterie pour limiter la charge maximale à 80 %, dans le but d'améliorer la longévité de la batterie. Nous avons réglé notre iPhone sur cette limite de 80 % de septembre 2023 à aujourd'hui. Le résultat est surprenant !

Une fonctionnalité utile d'après nos tests

Au bout de neuf mois, la capacité de la batterie de notre iPhone 15 Pro de test était toujours à 100 %, avec 161 cycles de charge. Et deux mois plus tard, en ce 25 septembre, nous en sommes toujours à 100 % et 197 cycles. En faisant le tour des collègues, amis et lecteurs, c'est un cas peu commun, mais pas rare non plus. La plupart d'entre vous a perdu quelques pour-cent. La moyenne semble se situer au-dessus des 95 %, soit 5 à 10 % supérieure à celle d'un modèle équivalent qui n'a pas utilisé la recharge optimisée.

Il est vrai que ce n'est pas toujours facile de tenir la journée complète, mais avec un port USB-C qui facilite la recharge en tous lieux, ce n'est pas impossible. Dans le pire des cas, une batterie externe MagSafe peut grandement aider.



Pour en revenir à la charge limitée, il faut savoir que l'iPhone n'est pas complètement bridée à 80 ou 90 % (ou autre valeur dans les réglages). Parfois, selon vos habitudes, l'iPhone se charge tout seul jusqu'à 100 %. C'est aussi une fonction conçue pour maintenir la batterie calibrée. Dans notre cas, nous avons rechargé à peu près moitié en USB-C, moitié en sans fil via MagSafe.



Après un an, l'exercice s'est donc avéré concluant, limitant le nombre de cycles et la détérioration de la batterie. Il faudra refaire un point au bout de deux ans, pour voir le déclin ou non de la santé de la batterie. Généralement, c'est entre la deuxième et la troisième année qu'un iPhone passe sous les 80 % de capacité, ce qui entraîne une baisse d'autonomie et / ou des performances, selon vos réglages.



Pour cet iPhone 15 Pro et le nouvel iPhone 16 Pro de la rédaction, nous avons réglé la limite à 90 % afin d'étudier un éventuel impact.