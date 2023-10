Notre avis après le test de Resident Evil Village sur iPhone 15 Pro

Présenté en grande pompe lors du keynote de l'iPhone 15 en septembre dernier, Resident Evil Village est l'un des jeux les plus attendus sur la plateforme. Pourtant, si les joueurs mobiles étaient très enthousiastes, une partie, comme nous, a été quelque peu sceptique. À la manière de Saint Thomas, nous attendions de l'avoir entre les mains pour boire les paroles des ingénieurs d'Apple. L'idée qu'un téléphone, fût-ce l'iPhone 15 Pro dernier cri, puisse apporter une véritable expérience console next-gen, n'était pas évidente. Pourtant, le portage du 8e Resident Evil de la saga de Capcom est un pur régal.

Une vitrine technologique pour l'iPhone

Resident Evil Village est bien plus qu'une démonstration technique du futur du jeu vidéo sur mobile, c'est le premier titre AAA. Expérience complète, options graphiques digne d'un PC, support des manettes et DLC sont au rendez-vous, tout comme le prix "console". Oui, il faudra payer le même prix que sur PS5 pour faire chauffer la puissante puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro / Pro Max.



Et il ne s'agit probablement que d'un début, les prochains jeux comme Death Stranding, No Man's Sky et autre Silent Hill pourraient aller encore plus loin en termes de graphismes.

À propos de RE Village

Pour ceux qui ne connaissent pas ou pas bien la saga de Capcom, Village se situe après les événements de Resident Evil 7, reprenant l'histoire de la famille Winters, plongée dans un nouveau cauchemar. Cette fois, Ethan Winters est poursuivi par de redoutables ennemis dans un village isolé.



Village prend le parti d'une vue subjective, offrant une immersion saisissante et des graphismes d'un réalisme époustouflant grâce au moteur propriétaire de Capcom, le "RE Engine", ici porté avec brio grâce notamment à l'API Metal 3 d'Apple qui est parfaitement calibrée pour les puces AXX et MX des iPhone, iPad et Mac.

Survie et épouvante atteignent des sommets dans le 8e titre de la franchise Resident Evil : Resident Evil Village. Graphismes ultra-détaillés, action intense en vue subjective et récit palpitant : la peur n'a jamais été aussi palpable.

C'est probablement l'un des plus sombres Resident Evil qui soit, avec un scénario travaillé, un gameplay technique et ardu comme on les aime. Depuis son lancement en mai 2021, ce titre a été salué par la critique et s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires.



À noter que l'extension « Les Winters », le nom du célèbre DLC du jeu, est payant et coûte plus de 10 €. Ce DLC payant comprend une nouvelle histoire, intitulée « Restes de Rose », mettant en vedette la fille d’Ethan Winters, Rose; il propose également un mode « Ordres supplémentaires des Mercenaires », qui offre de nouveaux personnages et environnements; et un mode permettant de jouer à la troisième personne, pour les fans des opus précédents.

Notre avis sur Resident Evil Village mobile

Disponible sur Mac depuis fin 2022, RE Village a su tirer parti de l'API Metal 3 d'Apple, du ray-tracing, de l'anti-aliasing (MetalFX) ainsi que du support des manettes pour épater les (rares) joueurs sur macOS. Son passage sur iPhone 15 Pro n'a rien changé, le jeu tourne quasiment en permanence à 60 fps, comme sur MacBook Pro M1 Max par exemple. Une prouesse qui est réservé au dernier iPhone Pro en date. C'est dommage, mais on comprend que les développeurs de grands jeux ne veulent pas proposer une expérience au rabais.



En lançant RE Village sur un iPhone 15 Pro, c'est exactement ce qu'on a ressenti. Après l'avoir découvert sur PC et consoles, vous n'aurez aucunement l'impression d'avoir une version limitée entre les mains. C'est aussi beau (voire plus selon l'écran sur lequel vous jouiez auparavant) et aussi fluide. Le seul reproche, dès les premiers instants, c'est que les contrôles virtuels ne sont pas terribles. Le tactile n'est pas vraiment la tasse thé des jeux d'action en 3D. Heureusement, connecter une manette DualSense, Xbox, Kishi ou BackBone est un jeu d'enfant et apporte une autre dimension. De même que le port USB-C de l'iPhone 15 Pro, qui permet de se brancher à un écran quand on joue à la maison. On croirait avec une Switch boostée, une mini PS5 portable.

Resident Evil Village, Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage, … tous arrivent sur iPhone 15 Pro ! #AppleEvent #iphone15 pic.twitter.com/PaDOimJjuA — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 14, 2023

Resident Evil Village, bien plus abouti que RE 7, offre une ambiance angoissante à souhait, des graphismes superbes, et des combats plus captivants que son aîné, le tout étant bien scénarisé comme l'excellent Resident Evil 4 dont le remake sort aussi sur iPhone la semaine prochaine. Rien de nouveau ici me direz-vous avec ce test, sauf que cela rentre dans un tout petit appareil. Et c'est un exploit que l'on était loin d'imaginer à l'époque des premiers portages. Souvenez-vous du premier Resident Evil 4 sur iPhone en 2009, on ne parlait pas d'une expérience console...



Bien sûr, de nombreux titres mobiles ont contribué au succès de l'iPhone et de l'App Store en général, mais rien de comparable avec les consoles dernières générations de chaque époque. Après Candy Crush et Angry Birds, nous avions eu les runners comme Temple Run et , puis les jeux plus travaillé comme Monument Valley, Leo's Fortune, Real Racing, PES, FIFA et autre GTA. Dernièrement, nous avions passé un cap avec feu Fortnite, COD Mobile, GRID, Super Mario Run, Diablo Immortal et NBA 2K, mais cela restait un cran en-dessous des versions consoles. Prenez le dernier cité, il reste moins complet et moins immersif que la version PS5/Xbox Series, malgré de grandes qualités.

Les prochains jeux

La nouvelle génération de jeux mobiles démarre donc maintenant, avec Resident Evil Village. Mais ce n'est pas tout, car la suite est déjà programmée avec Resident Evil 4 Remake qui arrivera dans la foulée, suivi de Death Stranding : Director's Cut du créateur de Metal Gear Solid, puis d'Assassin's Creed Mirage annoncé par Ubisoft. L'avantage de jouer chez Apple est qu'on peut, sauf pour Village, les retrouver sans surcoût sur iOS, iPadOS et macOS. De quoi amortir les 60 euros demandés.

Les jeux vont devenir fous sur l’iPhone 15 Pro grâce a la puce A17 Pro qui offre le ray-tracing et des capacités proches des consoles actuelles. Voici la vidéo de démonstration de Assassin’s Creed Mirage lors de l’#AppleEvent pic.twitter.com/5UmD58Da8L — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 13, 2023

Si l'on réfléchit bien, l'arrivée sur App Store des titres AAA suscités n'aura pas pris beaucoup de temps. Village mis à part, l'iPhone 15 Pro accueillera RE 4 Remake la même année que la sortie sur consoles et PC, tandis qu'Assassin's Creed Mirage vient d'arriver le mois dernier. C'est aussi à prendre en compte.



On comprend mieux pourquoi Apple appui de plus en plus fort sur le "gaming" lors de ses conférences, et qu'elle a ajouté ces dernières années des API pour les développeurs et des pilotes pour les manettes les plus populaires. Si elle n'a jamais réussi à imposer l'Apple TV comme une console de salon, elle est en train de créer un véritable éco-système pour les gamers. La dernière action significative en date étant le "Game Mode" découvert sur macOS 14 Sonoma et qu'on devrait probablement retrouver d'une manière ou d'une autre sur iOS prochainement.



Rendez-vous le 30 octobre pour le lancement mondial de Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake sur l'App Store.

