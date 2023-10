Voici ce que fait le Game Mode sur votre Mac

Si vous utilisez macOS Sonoma sur un Mac M1 / M2, vous savez sans doute qu'il peut désormais activer le mode Jeu. Apple explique que ce mode "optimise votre expérience de jeu en donnant à votre jeu l'accès prioritaire à votre processeur et à votre processeur graphique, réduisant ainsi l'utilisation des tâches d'arrière-plan". Mais ce n'est pas tout, il double le taux d'échantillonnage Bluetooth, ce qui réduit la latence d'entrée et la latence audio pour les accessoires sans fil tels que les contrôleurs de jeu et les AirPods.



Toutes ces optimisations sont appliquées automatiquement à tous les jeux Mac, y compris les titres récents et à venir comme No Man's Sky, Stray, Resident Evil Village et autres.

C'est quoi le Game Mode

En complément de l'outil de portage de jeux pour passer de Windows à MacOS facilement, les développeurs peuvent donc profiter du mode jeu intégré à macOS Sonoma. Selon l'entreprise américaine, lorsque le mode jeu est activé, "le système donne la priorité à l'expérience de jeu pour le jeu au premier plan", mais cela reste trop superficiel comme explication. La société n'a publié aucune information technique à ce sujet lors de la WWDC en juin dernier. Du coup, le spécialiste d'Eclectic Light Company a creusé ce fameux "Game Mode" afin de comprendre exactement ce qui se passe sur nos Mac. Attention, c'est assez technique.

Le mode Jeu donne automatiquement la priorité aux jeux sur le processeur et le GPU de votre Mac, réduisant ainsi l'utilisation des tâches d'arrière-plan. Et il réduit considérablement la latence avec les accessoires sans fil, comme les AirPods et vos manettes préférées, pour une réactivité que vous pouvez ressentir.

Comment fonctionne le Game Mode

En examinant la charge du processeur sur un Mac Studio M1 Max exécutant Asphalt 9, le rapport de notre ami indique qu'il y avait environ 50 % de charge sur les deux cœurs d'efficacité, avec de légères charges sur les cœurs de performance en mode jeu. Lorsque l'on sort du mode jeu, les cœurs de performance du CPU sont moins sollicités.

J'ai déjà étudié en détail la manière dont macOS gère les priorités des tâches et l'allocation des threads aux deux différents types de cœurs de CPU dans les puces Apple. Cependant, peu de jeux devraient être particulièrement exigeants pour les cœurs du CPU, et devraient pouvoir fonctionner assez librement sur les cœurs de performance (P) en mode plein écran.

Apple indique que les tâches existantes en arrière-plan sont supprimées en mode jeu pour laisser la place aux threads de jeu. "Cela devrait normalement être réalisé en augmentant la qualité de service (QoS) des threads de jeu et en réduisant celle des tâches d'arrière-plan", indique le rapport, "bien que ces dernières devraient déjà être exécutées avec une QoS faible et sur les cœurs d'efficacité".



Apple ayant indiqué que le "mode jeu" est déclenché lorsqu'un jeu identifié est mis en mode plein écran, le rapport estime qu'une partie des ressources GPU sont strictement réservées à ce cas d'usage.

Lors de l'activation du mode jeu en utilisant un jeu reconnu qui entre en mode plein écran, le démon gamepolicyd est lancé. Il travaille avec RunningBoard pour désigner gameconsole et d'autres services comme "Game Mode Critical Services".



À ce stade, le démon bluetoothd entre en jeu, ce qui modifie également le mode "SystemSettingsModel::systemMonitor game console" et fait en sorte que Bluetooth utilise les paramètres de faible latence pour les contrôleurs de jeu et la latence audio.



Ce n'est que là que macOS affiche une notification utilisateur indiquant que le mode jeu est activé. GamePolicyAgent enregistre alors "Game mode is on, with 1 user game processes" avant que RunningBoard ne change les rôles pour de nombreuses tâches gérées afin de réduire leur impact.



En résumé, le rapport a déterminé qu'il n'y a pas d'autre méthode pour activer le Game Mode que d'exécuter un jeu reconnu en mode plein écran, et que la désactivation du Game Mode est automatique dès qu'une fenêtre n'est plus en mode plein écran. Il fait également en sorte que le processus RunningBoard supprime les services d'arrière-plan afin d'améliorer l'accès du jeu aux cœurs du processeur.



Le "Game Mode" de macOS 14 Sonoma semble également augmenter la charge du GPU par le jeu, "bien qu'il ne soit pas clair si cela est significativement plus important que ce qui serait obtenu par le mode Plein écran seul".



Le blog Eclectic Light Company pourrait produire d'autres rapports sur cette fonctionnalité, car il a l'intention "d'examiner plus en détail les performances du processeur et du processeur graphique".