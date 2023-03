Voici le prix du Pass Warner sur Prime Video (Game of Thrones, Euphoria, Visitors...)

Annoncé pour la première fois en janvier 2023, le service de streaming Amazon Prime Video va bientôt proposer à ses abonnés un "Pass Warner" qui aura un fonctionnement similaire au "Pass Ligue 1" disponible depuis plus d'un an. Dans ce nouveau pass, les abonnés pourront découvrir des programmes inédits et exclusifs venant de HBO, Warner TV, TCM Cinema, Adult Swim, Toonami... Plus de contenus, plus de qualité, mais sous condition d'une tarification supplémentaire !

Amazon Prime Video va bientôt lancer son Pass Warner, on connaît le prix !

Contrairement à ses concurrents comme Netflix, Disney+ ou encore Apple TV+, le service Prime Video n'hésite pas à proposer à ses abonnés des abonnements sous forme de Pass et de chaînes en échange d'un paiement en plus du forfait Amazon Prime. Ce concept a déjà séduit de nombreux abonnés qui veulent plus de contenus et qui sont prêts à payer un peu plus cher tous les mois !



Dans peu de temps, Prime Video va lancer le Pass Warner. En échange de quelques euros complémentaires tous les mois, les abonnés auront accès à des contenus de qualité de HBO comme Euphoria, House of the Dragon...

Le coût mensuel pour ce Pass Warner sera de 9,99€ par mois, ce montant viendra s'ajouter au 6,99€ par mois (ou 69€ par an) de l'abonnement Amazon Prime indispensable pour profiter de Prime Video et de son gigantesque catalogue de films, séries et documentaires. Bien sûr, ce nouveau Pass sera sans engagement, ce qui motivera probablement les plus hésitants à sauter le pas pour bénéficier de classiques comme Game of Thrones.

Qu'est-ce qu'on retrouvera exactement dans le Pass Warner ?

Un simple pass à 9,99€ par mois ?

C'est plus cher que Netflix Essentiel, que Disney+ et qu'Apple TV+, il va falloir que Prime Video apporte des contenus convaincants pour inciter les abonnés à souscrire. Dès que vous aurez accès à ce nouvel abonnement dans Prime Video, vous pourrez bénéficier de contenus divers et variés, voici ce que vous aurez :

HBO (Game of Thrones, Les Soprano, The Last of Us, Westworld, The Wire, Succession, Euphoria...)

(Game of Thrones, Les Soprano, The Last of Us, Westworld, The Wire, Succession, Euphoria...) Warner TV (Visitors, Smallville, The Vampire Diaries, Titans, Stargirl, Arrow...)

(Visitors, Smallville, The Vampire Diaries, Titans, Stargirl, Arrow...) Toonami : (Outlaw Star, Bantman : The Animated Series, Teen Titans, Justice League, Attack on Titan, JoJo's Bizarre Adventure...)

: (Outlaw Star, Bantman : The Animated Series, Teen Titans, Justice League, Attack on Titan, JoJo's Bizarre Adventure...) TCM Cinema : (Resevoir Dogs, Interstellar, America Beauty...)

: (Resevoir Dogs, Interstellar, America Beauty...) Adult Swim (Robot Chicken, Samurai Jack, Black Dynamite, Mr. Pickles, Final Space, Primal...)

(Robot Chicken, Samurai Jack, Black Dynamite, Mr. Pickles, Final Space, Primal...) Discovery Channel (Dirty Jobs, Man vs. Wild, Street Outlaws, The Wheel, BattleBots, Undercover Billionaire,; Alaska: The Last Frontier...)

(Dirty Jobs, Man vs. Wild, Street Outlaws, The Wheel, BattleBots, Undercover Billionaire,; Alaska: The Last Frontier...) Investigation Discovery (Deadly Women, Nightmare Next Door, See No Evil, Muder Comes to Town, A Time to Kill, Betrayed...)

(Deadly Women, Nightmare Next Door, See No Evil, Muder Comes to Town, A Time to Kill, Betrayed...) Discovery Science (How It's Made, Outrageous Acts of Science, Through the Wormhole with Morgan Freeman, Strip the Cosmos, NASA's Unexplained Files...)

(How It's Made, Outrageous Acts of Science, Through the Wormhole with Morgan Freeman, Strip the Cosmos, NASA's Unexplained Files...) Boomerang (New Looney Tunes, Bunnicula, Taffy, Tom and Jerry, The Garfield Show, Superbook, Be Cool, Scooby-Doo!...)

Le Pass Warner proposera aussi des contenus exclusifs venant d'Eurosport et de CNN, on retrouvera des documentaires sportifs et d'actualités passionnants venant des États-Unis.

Bien sûr, tous les contenus cités ci-dessus ne seront peut-être pas disponibles immédiatement, mais cela arrivera progressivement dans le Pass Warner sur Prime Video.



À noter que le Pass Warner devrait être exclusif à la France, pour les abonnés Prime Video. Il sera lancé le 16 mars prochain avec une grande quantité de contenus en 4K HDR et (sûrement) Dolby Atmos. On ne sait pas pour l'instant si une période de gratuité aura lieu. Allez-vous craquer pour ce nouvel abonnement au sein de Prime Video ? Il n'y a aucun doute que cela va attirer énormément de Français.

