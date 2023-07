Game Pass Core : le remplaçant du Xbox Live Gold est officiel

Le Xbox Live Gold va tirer sa révérence à la rentrée prochaine et laisser place à son digne successeur, le Game Pass Core. Tout est identique si ce n'est que Microsoft vous donne accès à 25 jeux pour faire passer la pilule des futures augmentations de tarifs.

Game Pass Core : la suite logique pour Xbox

C'est la fin d'une ère chez Xbox. Après plus de vingt ans, l'abonnement Xbox Live Gold qui offre certains avantages dont celui de jouer en ligne va tout simplement disparaître. Pour le remplacer, Microsoft lance le Game Pass Core qui sera actif à partir du 14 septembre 2023. Cela ressemble à la stratégie de l'an dernier de Sony avec son PS Plus.



Un abonnement qui colle parfaitement à la stratégie de la marque qui mise tout sur le Game Pass depuis plusieurs années maintenant. Comme indiqué par Xbox, les avantages et le prix (6.99 €/mois) sont identiques, mais le joueur aura également le droit à un catalogue de « plus de 25 jeux exceptionnels » qui remplacera les deux jeux mensuels gratuits proposés actuellement. À noter que l'abonnement annuel pour payer moins cher est toujours de la partie.

Liste des 25 (19) jeux inclus dans le Game Pass Core

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

The Elder Scrolls Online : Tamriel Unlimited

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5

Halo Wars 2

Hellblade : Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

Infos supplémentaires

Le catalogue de jeux devrait s'étoffer plusieurs fois par an, promesse de la marque, et les jeux téléchargés gratuitement à l'aide du Live Gold ne seront pas supprimés des comptes utilisateurs. Si l'on est déjà abonné au Live Gold, la bascule sera faite automatiquement vers le Game Pass Core à la date du lancement indiquée plus haut.



Avec ce nouveau système, la firme pourra enfin intégrer les millions d'abonnés au Xbox Live Gold dans les statistiques du Game Pass et ainsi revendiquer encore plus de joueurs qui payent son service. Sans oublier que lors de la prochaine hausse tarifaire, tout le monde sera concerné et il ne sera plus possible d'y échapper.