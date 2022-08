RageSquid publie son jeu de VTT Descenders sur App Store et Play Store

Sorti initialement il y a un peu plus de trois ans sur PC et Xbox, Descenders est enfin disponible sur mobiles. Le développeur RageSquid et l'éditeur No More Robots avaient à l'époque surpris tout le monde avec ce jeu de descente de VTT frénétique. Dans le but de combler le manque de titres de "sports extrêmes" ces dernières années, le studio de développement a décidé de créer un jeu pas comme les autres en mixant la physique de Skate, le principe des Roguelike avec des parcours générés de manière procédurale et quelques détails qui ont leur importance. Après avoir porté sa création sur les consoles PlayStation et Nintendo Switch, RageSquid a fait appel à Noodlecake pour la version mobile.

Descenders est enfin disponible sur iOS et Android

En effet, la bonne nouvelle du jour se nomme Descenders. Ce jeu unique est à mettre entre toutes les mains, pas seulement celles des amateurs de descente en montagne. Regardez cette longue vidéo de gameplay de Descenders sur mobile :

Le jeu utilise une sorte de système de contrôle libre qui vous permet de vous déplacer et d'exécuter des figures de manière intuitive en fonction du mouvement des sticks analogiques virtuels à peu près n'importe sur l'écran. Cela évite d'avoir à regarder ses doigts, d'autant que la direction que vous donnez doit également prendre en compte l'environnement. Ce dernier est loin d'être une promenade de santé et chaque bosse, nid de poule et autre anomalie de la route influera sur votre vélo. Et comme chaque niveau est recréé par un algorithme à chaque fois, vous n'allez pas pouvoir mémoriser le tracé comme sur Gran Turismo !



Si le moteur graphique n'est pas spécialement impressionnant (même parfois limite), Descenders arrive à nous captiver durant un long moment. Outre un accès facile, le titre offre des sensations dès les premiers instants. Mieux, après avoir compris comment réaliser des figures, Descenders n'est pas loin de se transformer en un Tony Hawk avec des combos au timing impeccable qui vous donneront des points. Attention, on se laisse rapidement griser par la vitesse et le système de vies n'hésitera pas se rappeler à vous...



Si vous aimez le défi, Descenders a pensé à vous avec un système de classement et d'équipes (au nombre de trois, chacune ayant ses caractéristiques). Outre la gloire, vous pourrez gagner de nouveaux vélos, le tout dans une ambiance drum & bass de la bande-son originale.

Prenez votre vélo, choisissez votre équipe, et soyez à la hauteur ! Allez-vous rejoindre les acrobates casse-cou de l'équipe Enemy, les maîtres du hors-piste de l'équipe Arboreal ou les dingues de vitesse de l'équipe Kinetic ?

Vous savez tout sur ce petit Descenders sans prétention mais jouissif. Vous pouvez désormais le télécharger sur l'App Store pour iOS ou sur le Google Play Store pour Android. Descenders sur mobile coûte 9,99 €, un jeu premium sans publicité ni achat supplémentaire.

Télécharger le jeu Descenders