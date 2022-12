Among Us joue à cache-cache dans sa dernière mise à jour

La mise à jour du mode cache-cache de Among Us arrive aujourd'hui sur toutes les plateformes avec de nouveaux cosmétiques et plus encore.



Hier, lors des Game Awards 2022, Innersloth a annoncé la prochaine mise à jour majeure pour Among Us. Cette nouvelle version est déjà là pour toutes les plateformes et elle apportera le nouveau mode de jeu "Hide & Seek" - ou cache-cache en français - ainsi que de nouveaux cosmétiques et animaux de compagnie.

Among Us! accueille le mode "Hide & Seek"

Une toute nouvelle façon de jouer - c'est notre plus grande mise à jour de contenu de l'année ! -Nouveau mode de jeu : Hide n Seek - Vous pensez pouvoir échapper à l'Imposteur avant la fin du temps imparti ?

Cette mise à jour est la plus importante de l'année pour le jeu et elle comporte également quelques surprises annoncées par Innersloth sur les réseaux et dans la nouvelle bande-annonce du jeu. Cette mise à jour succède à la collaboration Hololive. La version 2022.12.8 est disponible sur les plateformes iOS, Android, Switch, PlayStation, Xbox et PC.



Regardez le trailer du mode de jeu Among Us "Hide n Seek" ci-dessous :



Si vous ne vous êtes pas encore procuré Among Us, le jeu de l'année 2020, il est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Consultez également notre test de Among Us.

Télécharger le jeu gratuit Among Us!