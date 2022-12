Game Awards 2022 : Elden Ring, Death Stranding 2, Forspoken, Diablo 4 (trailers)

Pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à rester éveillé toute la nuit pour suivre les Game Awards 2022, voici un récapitulatif des principaux gagnants, avec en prime, la plupart des nouvelles bandes-annonces de jeux vidéo comme Elden Ring, Death Stranding 2, Forspoken, Diablo 4, Street Fighter 6 et autre Tekken 8.

Game Awards 2022 : du jeu vidéo à ne plus savoir qu'en faire

Cette nuit avait lieu la traditionnelle cérémonie des Game Awards 2022. Une édition spéciale qui fête les 10 ans de l'un des évènements gaming les plus populaires à travers la planète. Comme d'habitude, nous avons eu le droit aux récompenses individuelles et à de nombreux nouveaux trailers.



Le nombre de votes a d'ailleurs explosé de +138% par rapport à l'année dernière et a dépassé les 55 millions de votes authentifiés.



Le titre de jeu de l'année, récompense la plus prestigieuse de la soirée, a été décerné à Elden Ring. Une victoire de prestige quand on sait que la récente sortie de God of War Ragnarök avait rebattu les cartes dans l'esprit de certains.

Elden Ring, le roi sur son trône

Jeu de l'année : Elden Ring

Meilleure réalisation : Elden Ring

Meilleure direction artistique : Elden Ring

Meilleur RPG : Elden Ring

Meilleur jeu indépendant : Stray (jeu français)

Meilleur jeu multijoueur : Splatoon 3

Meilleur jeu eSport : Valorant

Meilleur jeu VR : Moss Book II

Les trailers les plus attendus + la remise du trophée du jeu de l'année