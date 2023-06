Augmentation de prix pour la Xbox Series X et le Game Pass en France

C'était attendu, c'est malheureusement officiel. Microsoft s'adapte à l'inflation et augmente le prix de sa Xbox Series X et de son abonnement mensuel Xbox Game Pass.

Mauvaise nouvelle

Phill Spencer l'avait confirmé à demi-mot, c'est désormais officiel. La Xbox Series X voit son prix grimper de 50 € supplémentaires pour atteindre 549.99 €. Contrairement à PlayStation, Microsoft avait réussi à garder un prix identique pour les fêtes de fin d'année 2022, ce qui n'est visiblement plus tenable sur le long terme.



Une augmentation qui concerne la France et la plupart des autres pays, excepté les USA, le Japon, le Chili, la Colombie ou encore le Brésil. À noter que sa petite sœur, la Series S reste de son côté au prix initial de 299.99 €.

Également, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate voit son prix s'envoler. On passe ici de 12.99 € à 14.99 €, soit une augmentation de 2 € par mois. Idem pour le Game Pass console qui grimpe de 1 € pour atteindre les 10.99 € par mois contre 9.99 € jusqu'à maintenant.



Cette hausse des tarifs entrera en vigueur le 6 juillet 2023 pour les nouveaux abonnés et le 13 août pour les abonnés actuels. Encore une fois, certains pays comme la Norvège, le Chili, le Danemark, la Suisse et l'Arabie Saoudite échappent à cette mauvaise nouvelle. Ce qui n'est pas le cas de la France qui est une nouvelle fois concernée.



Jouer aux jeux vidéo sur Xbox va bientôt coûter plus cher !



