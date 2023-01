Netflix aurait convaincu 1,4 million de Français avec son forfait pub

Depuis novembre 2022, Netflix propose en France un abonnement à seulement 5,99€ par mois avec de la publicité au lancement d'un contenu et pendant le visionnage. Si on pouvait penser que cela allait faire fuir les abonnés, ce ne serait pas du tout le cas... Le service de streaming aurait réussi à convaincre énormément de Français avec ce forfait au tarif attractif.

1,4 million d'abonnés en France

C'était un challenge compliqué et incertain, mais Netflix aurait réussi haut la main à imposer son forfait avec publicité en France. Selon une étude de NPA Conseil et Harris Interactive, l'offre "Essentiel avec publicité" (qui inclut des publicités venant d'une régie publicitaire qui collabore avec Netflix), rencontre un joli succès. Les Français semblent apprécier ce tarif plus accessible et cela génère même des tonnes de souscriptions !



Au total, on compte 13 millions d'abonnés Netflix en France, dont 1,4 million qui sont actuellement sur l'offre "Essentiel avec publicité", une belle performance pour ce nouveau forfait qui était considéré comme "l'indésirable" que personne n'allait prendre.

Dans le détail, on s'aperçoit que 500 000 personnes ont migré d'une offre Essentiel/Standard/Premium vers l'Essentiel avec publicité et 860 000 personnes se sont abonnés à Netflix, des personnes qui n'avaient pas eu d'abonnement actif le mois précédent. Parmi ces nouveaux abonnés, on retrouve des personnes qui viennent du compte d'un ami ou d'un membre de leur famille et des abonnés qui souscrivent pour la première fois.



Pour rappel, adhérer au forfait "Essentiel avec publicité", c'est faire des économies, mais il faut avoir beaucoup de patience... Vous serez confronté à 4 minutes de publicité en moyenne par heure, des spots publicitaires qui interviendront au lancement du contenu ou pendant que vous êtes concentré dans l'épisode de votre série préférée.

Une bonne nouvelle pour Netflix en perte de vitesse

Le succès de l'offre avec publicités est une bonne nouvelle pour Netflix, car le service de streaming subissait une perte de vitesse depuis le début de 2022. C'est d'ailleurs en partie pour cela que le service a lancé cette offre à bas coût !

Avec l'arrivée massive de 860 000 nouveaux abonnés, Netflix va pouvoir agrandir sa part de marché en France, celle-ci est menacée par Prime Video comme on peut le voir dans un récent rapport de JustWatch qui montre que le service de streaming d'Amazon n'est plus loin de détrôner le leader historique.



Pour le moment, il est impossible de profiter du forfait Essentiel avec publicité sur Apple TV, Netflix travaille activement à rendre compatible son abonnement avec le boîtier d'Apple. Toutefois, le forfait est fonctionnel sur les tablettes, ordinateur, smartphone, TV connectée...