Le forfait Netflix avec publicité n'est pas compatible avec l'Apple TV

Attention si vous cherchez à économiser de l'argent sur votre abonnement Netflix. À partir d'aujourd'hui, le forfait Netflix basique avec publicités est lancé dans le monde entier, au prix de 5,99 € par mois, mais outre le fait que le catalogue soit rogné, tous les appareils ne sont pas compatibles. En effet, l'abonnement avec publicités n'est pas pris en charge par l'application Netflix sur l'Apple TV.

Un "oubli" qui ne va pas plaire aux clients Apple

Pour le lancement d'aujourd'hui, un document d'assistance confirme que l'Apple TV ne figure pas parmi les listes des appareils pris en charge pour voir Netflix avec des publicités. Aucune box du constructeur californien n'est supportée, pas même la toute nouvelle Apple TV 4K 2022.

L'application Netflix sur tvOS a été à la traîne de ses rivaux en termes de fonctionnalités sur plusieurs aspects ces derniers temps (comme le fait de ne prendre en charge aucun contenu vidéo interactif), mais ce n'est rien à côté de l'incompatibilité avec le nouveau forfait.



Netflix dit simplement que les clients de l'Apple TV sur le plan des publicités devront utiliser un autre appareil pour visionner leurs films et séries en streaming, ou mettre à niveau leur forfait vers un niveau payant sans publicité plus cher.



Netflix avec publicités peut être diffusé sur d'autres appareils Apple comme l'iPhone, l'iPad et le Mac (via Safari).



L'offre Essentiel avec publicité est proposé au prix de 5,99 euros (ou 6,99 dollars) par mois et est lancé aujourd'hui en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, au Brésil, en Allemagne, en Italie, au Japon et en Corée. Ce forfait donne accès à une (grande) partie du catalogue Netflix, sur un seul appareil à la fois, en qualité 720p. Les utilisateurs peuvent s'attendre à voir environ 4 minutes de publicité par heure de contenu.