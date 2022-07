Le forfait moins cher avec publicité de Netflix limitera le catalogue

L'année prochaine, lorsque Netflix lancera son service moins cher financé par la publicité, les abonnés pourraient se trouver dans l'impossibilité d'accéder à certains titres du service que l'on peut visionner avec un compte "normal". Comme l'indique Deadline, Ted Sarandos, co-PDG et directeur des contenus de Netflix, a admis, lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, que l'option d'abonnement à venir ne comprendra pas tous les contenus sous licence au moment du lancement. Elle n'intègrera notamment pas les séries et les films des studios et des distributeurs américains et internationaux, à moins que la société ne parvienne à les convaincre (rapidement) de modifier l'accord qu'ils avaient initialement conclu.

Une offre pauvre à venir sur Netflix

Netflix est en pourparlers avec les studios pour modifier leurs accords et pouvoir mettre leurs programmes à disposition pour le streaming avec des publicités. Selon un précédent rapport du Wall Street Journal, Netflix est en train de renégocier ses accords avec Warner Bros. (le studio derrière la série You notamment), Universal (le producteur de Russian Doll) et Sony Pictures Television (producteur de Cobra Kai). Le service devra également renégocier les conditions de certaines des anciennes séries qu'il diffuse, notamment Breaking Bad.

Sarandos a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du trimestre qui vient de s'achever :

Aujourd'hui, la grande majorité de ce que les gens regardent sur Netflix, nous pouvons l'inclure dans le support publicitaire. Il y a certaines choses qui ne le sont pas et nous sommes en conversation avec les studios à ce sujet, mais si nous lancions le produit aujourd'hui, les membres du volet publicitaire auraient une excellente expérience. Nous débloquerons une partie du contenu supplémentaire, mais certainement pas la totalité, mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une retenue importante pour l'entreprise.

Lors du même appel, Netflix a également admis avoir perdu près d'un million d'abonnés au deuxième trimestre de 2022. L'entreprise a tout de même réalisé un bénéfice net de 1,44 milliard de dollars et prévoit d'ajouter un million d'abonnés au prochain trimestre, mais elle espère que certaines des mesures qu'elle prend l'aideront à accroître à nouveau sa base d'utilisateurs. Le niveau de support publicitaire qu'elle lance avec Microsoft au début de l'année prochaine pourrait aider Netflix à se développer sur les marchés où les dépenses publicitaires sont importantes. Rappelons que le géant du streaming cherche aussi à faire payer le partage de comptes...