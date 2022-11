Netflix moins cher avec la pub est disponible mais sans certains contenus

La formule d'abonnement Netflix Basic with Ads sera lancée officiellement demain, trois semaines après l'annonce officielle pour venir concurrencer les plans de Disney. Toutefois, le volet avec publicité qui est déjà effectif au Canada et au Mexique est encore assez bancal à cause d'un manque de contenus importants.



Tout cela pour 5,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois.

Une histoire de rétention

Il est de plus en plus difficile de gagner de l'argent dans le secteur du streaming vidéo. Netflix, Disney+ et Apple TV+ ont tous augmenté leurs tarifs d'abonnement pour tenter de corriger cette situation.



Mais tandis qu'Apple se vante de le faire pour améliorer le contenu, Netflix et Disney doivent faire face à la perte d'abonnés. Pour la première fois, Netflix a perdu des millions de clients en début d'année. Outre le service de jeux, Netflix s'apprête à introduire un forfait moins cher. Et Disney+ avait annoncé la même chose cet été.

Netflix Basic avec publicités

Le forfait Netflix Basic avec publicité sera lancé demain et coûtera 5,99 € (6,99 $) par mois.

Un divertissement incontournable à un prix imbattable : Le service Basic with Ads ne coûtera que 6,99 $ par mois aux États-Unis et sera lancé le 3 novembre à 9 h PT. Disponible dans 12 pays : Basic with Ads sera disponible en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour ce prix, vous n'aurez droit qu'à une médiocre qualité vidéo de 720p, avec des publicités d'une durée de 4 à 5 minutes par heure. Mais surtout, vous n'aurez pas tout le catalogue du géant du streaming.

Un problème de catalogue

En effet, cette nouvelle offre nécessite de nouveaux accords avec les propriétaires de contenus, chose qui prend apparemment du temps. Si Netflix avait affirmé que la "grande majorité" du contenu serait disponible au lancement, force est de constater qu'un rapport du Wall Street Journal remet en question cette affirmation. Il indique que Netflix n'a pas encore conclu d'accord avec cinq grands studios.

Netflix continue de marchander avec plusieurs grands studios pour avoir le droit de diffuser des publicités contre leur contenu dans le nouveau service ou de mettre leur contenu sur le volet publicitaire, selon des personnes familières avec la question [...].



Parmi les studios avec lesquels Netflix n'a pas encore finalisé les accords de licence révisés figurent Walt Disney, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros et Lions Gate Entertainment, selon des personnes au fait des négociations.

Sans ces accords, un grand nombre de contenus populaires de Netflix pourraient être indisponibles, notamment des séries renommées comme :

Breaking Bad

Grey's Anatomy

How to Get Away with Murder

The Crown

Cobra Kai

Qui est prêt à sacrifier la qualité vidéo et le contenu pour un prix plus abordable ?