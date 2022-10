L'abonnement Netflix avec de la publicité arrive le 3 novembre en France

Après la gigantesque perte d'abonnés survenus au premier trimestre de 2022, Netflix a pris des mesures pour retrouver sa fameuse croissance qui a duré plusieurs années consécutives. L'une des idées évoquées il y a quelques mois était de proposer un abonnement moins cher qui serait en partie financé par de la publicité. Après plus de 6 mois d'attente, Netflix annonce enfin le lancement de cet abonnement en France et dans 11 autres pays.

Découvrez l'offre Netflix avec de la publicité

C'est désormais officiel, Netflix a révélé aujourd'hui son intention de modifier ses abonnements dans 12 pays où son service est disponible. L'entreprise va insérer un nouveau forfait à renouvellement mensuel qui viendra se joindre aux traditionnels forfaits : Essentiel, Standard et Premium.

Pour seulement 5,99 euros par mois, vous pourrez accéder à la totalité du catalogue de Netflix en qualité 720p sur les contenus qui proposent de la HD.



Toutefois, cette bonne nouvelle est accompagnée d'un désavantage : vous serez confronté à beaucoup de publicités, vous aurez de 4 à 5 minutes de spots publicitaires par heure, cela interviendra avant la lecture d'un épisode ou d'un film et même en pleine lecture, ce qui n'est clairement pas agréable.

Netflix explique sur son communiqué que chaque annonce durera 30 secondes maximum, tout dépend le temps que choisira l'annonceur.

Bien sûr, Netflix ne proposera pas un bouton "Passer cette publicité" comme sur YouTube, vous devrez la regarder jusqu'à la fin puis enchaîner avec d'autres publicités qui suivront.

L'expérience sera similaire à celle d'un contenu sur les replays de nos chaînes françaises.



En outre, Netflix a déclaré que l'abonnement, soutenu par la publicité, n'aura pas l'option de télécharger des séries et des films pour les visualiser hors ligne. En raison de la nécessité d'injecter des publicités par flux, cette restriction est logique.

L'abonnement "Basic with Ads" débarque dans les pays suivants dès le 3 novembre 2022 : en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



Netflix affirme que cette offre est spécialement conçue pour les personnes qui ont un petit budget pour les services de streaming et qui souhaitent profiter du catalogue Netflix sans devoir trop dépenser tous les mois.

Pour ceux qui ne seraient pas intéressés par l'abonnement "Basic with Ads", rassurez-vous, les forfaits Essentiel, Standard et Premium restent toujours disponibles aux mêmes tarifs et avec le même contenu.

Les annonces pourront cibler les abonnés

Dans son communiqué, Netflix déclare proposer un ciblage "haut de gamme" pour les annonceurs, les publicités pourront s'associer à plusieurs critères :

Pour aider les annonceurs à atteindre le bon public - et à s'assurer que nos annonces sont plus pertinentes pour les consommateurs - nous offrirons de larges capacités de ciblage par pays et par genre (par exemple, l'action, le drame, la romance, la science-fiction). Les annonceurs seront également en mesure d'empêcher leurs annonces d'apparaître sur des contenus qui pourraient être incompatibles avec leur marque (par exemple, le sexe, la nudité ou la violence graphique).

Netflix dévoile aussi avoir des partenariats avec DoubleVerify et Integral Ad Science pour offrir de la visibilité et une validité du trafic sur les publicités aux annonceurs qui accorderont leurs confiances.