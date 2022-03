Netflix n'exclut pas un hypothétique abonnement avec des publicités

Il y a 1 heure

Vidéo

Julien Russo

Il y a moins d'une semaine, le service de streaming Disney+ a annoncé l'arrivée prochaine d'une offre moins coûteuse qui inclura de la publicité. Avec cette initiative, le groupe souhaite attirer plus d'abonnés, sans pour autant sacrifier sa marge de bénéfice sur le prix de l'abonnement. Cette technique qui était jusqu'ici inenvisageable chez Netflix n'est pas exclue en interne.

Netflix avec de la publicité ?

Depuis le lancement de la première offre de streaming de Netflix, le service n'a jamais imposé de la publicité à ses utilisateurs. L'entreprise estime que quand on paie un abonnement à renouvellement mensuel, l'utilisateur n'a pas à être dérangé par un contenu publicitaire au lancement d'un épisode ou pendant un film en cours. Netflix ne veut pas d'une expérience similaire à YouTube qui est littéralement envahie par les publicités.



Ça, c'est la vision historique de Netflix.

Cependant, plus les années passent et plus le marché du streaming devient compliqué avec l'arrivée de nouveaux concurrents, ajoutons à cela les contenus originaux qui demandent des financements toujours plus conséquents.



Après plusieurs augmentations tarifaires des abonnements Essentiel, Standard et Premium, Netflix pourrait un jour se lancer sur le même terrain que celui de Disney+ : un forfait à coût réduit en contrepartie de l'intégration de publicités.

Dans une interview accordée au média Reuters, Spencer Neumann, le directeur financier de Netflix a déclaré que proposer un forfait incluant de la publicité pour diminuer le prix n'est pas du tout dans les projets du géant du streaming pour le moment.

Toutefois, il affirme cela :

Ne jamais dire jamais. Nous pensons que nous avons un excellent modèle, une activité d’abonnement qui s’adapte très bien à l’échelle mondiale. Il nous est difficile d’ignorer que d’autres le font, mais pour l’instant, cela n’a pas de sens pour nous.

Cette réponse est intéressante, car elle signifie que Netflix n’est pas fermé à l'idée d'ajouter un abonnement avec de la publicité. Comme on peut aussi le constater dans la déclaration, Neumann admet que l'équipe Netflix observe la concurrence et probablement en priorité Disney+ qui est le service de streaming qui connait la plus grosse croissance depuis son lancement !



Du côté de Disney+, l'abonnement moins cher avec de la publicité arrive dans les prochains mois aux États-Unis et sera progressivement déployé à l'international dès l'année prochaine. Il y a fort à parier que Netflix étudiera de près l'effet que provoque ce type d'abonnement sur les nouvelles souscriptions.