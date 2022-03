Disney+ envisage une offre plus abordable avec des publicités

L'objectif principal de Disney+, continuer à gagner des utilisateurs réguliers. Pour ce faire, le groupe aurait l'idée de mettre en place un deuxième abonnement plus abordable que le premier mais avec de la publicité placée un peu partout dans l'application. Bonne ou mauvaise idée ?

Disney+ réfléchit à l'abonnement avec publicité

Dans la guerre du streaming, Disney+ se débrouille plutôt bien. Environ deux ans après son lancement à travers le monde, le service s'approche des 130 millions d'abonnés et commence à mettre la pression sur Netflix & co.



Pour réussir un tel parcours, Disney s'est bien évidemment appuyé sur son immense et légendaire catalogue connu par toutes et tous depuis des décennies mais a également fait un choix très astucieux au niveau du prix et donc de l'offre proposée aux clients.



À l'heure actuelle, Disney+ est disponible pour 8.99 € par mois et permet de visionner du contenu en 4K jusqu'à 4 écrans en simultanés. Une offre très compétitive, pour peu que l'on aime les programmes mis en avant.

Malgré cette première offre raisonnable, Disney+ réfléchirait à lancer un deuxième abonnement moins onéreux mais avec quelques compromis. L'objectif étant bien sûr d'attirer toujours plus d'utilisateurs. Comme le révèle The Information, la firme pourrait lancer un abonnement à un prix plus bas mais qui en contrepartie comprendrait de la publicité.



Un système que l'on a déjà vu des centaines de fois, vous voulez que ce soit gratuit ou moins cher, dans ce cas-là il faudra accepter la publicité qui se chargera de compenser et rémunérer "à votre place" la société.



Pour ce qui est du prix et des modalités, nous n'avons pas plus d'information pour le moment si ce n'est que cette offre serait dans un premier temps réservée aux États-Unis, comme toujours... The Information appui son propos en rappelant que certains de ses concurrents comme Discovery+ ou Paramount+ proposent déjà ce style d'abonnement.



N'oublions pas non plus que l'offre initiale pourrait à nouveau augmenter dans les mois ou années à venir, au fur et à mesure que le catalogue s'étoffe. Pour rappel, le service est déjà passé de 6.99 € à 8.99 € à peine un an après son lancement. La prochaine étape sera-t-elle le fameux 9.99 € ? Espérons que cela ne grime pas aussi haut que du côté de Netflix...