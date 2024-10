Disney Plus s'offre un nouveau logo à la Hulu

Disney a subtilement changé de logo, notamment sur l'application mobile. Que ce soit l'icône ou l'écran d'accueil de son service de streaming Disney Plus, l'entreprise américaine a profité du rapprochement de sa branche Hulu avec celle de Mickey pour faire allusion au premier cité. Cette étrange couleur verdâtre semble être un mélange approximatif entre le fond bleu d'origine et le vert utilisé par Hulu.

Un changement de couleurs plus

À première vue, le nouveau design - que l'on peut déjà voir sur le site de Disney+ et sur l'App Store, est tout à fait logique Outre l'uniformisation évidente avec Hulu, la nouvelle couleur permet de mieux se démarquer des sempiternelles icônes bleues et noires utilisées par d'autres services de streaming comme Prime Video, HBO Max et autre Paramount+.

Depuis son lancement en 2019, le service Disney Plus utilise un bleu royal profond qui rappelle le célèbre logo du château de Cendrillon. Ce design - introduit dans le film Retour à Oz de 1985 - est un souvenir d'enfance pour beaucoup d'entre nous. On retrouvait cette couleur sur la plupart des cassettes VHS puis DVD et Blu-ray de Walt Disney.



Outre le fond, le petit arc incurvé au-dessus du logo Disney+ a lui aussi été retouché. Exit le dégradé de couleurs façon baguette de la fée Clochette, place à un blanc uni. Triste.



Si le design n'est pas mauvais, il semble perdre une partie de son âme, de sa fantaisie. De plus, au-delà des États-Unis, le service Hulu est peu connu; le rapprochement entre les deux logos pourrait donc être mal compris.



Pour mémoire, ce rapprochement n'est pas juste une histoire esthétique, Disney doit fusionner les catalogues Hulu et Disney+ dans une seule application d'ici la fin du mois. Nous y sommes presque, bien qu'Android n'ait pas encore franchi le pas.



Qui trouve l'ancien logo plus agréable ?