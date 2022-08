Disney+ s'apprête à augmenter son tarif aux États-Unis, tout comme Hulu

Depuis le début de l'année, tout augmente en France, que ce soit les produits du quotidien comme les services numériques par abonnement. Qu'on se rassure... Nous sommes loin d'être les seuls, les Américains subissent aussi des hausses tarifaires sur beaucoup d'abonnements à renouvellement mensuel. Le prochain service de streaming à augmenter ses prix sera... Disney+ !

Un abonnement qui pourrait passer à 10,99 dollars par mois

Netflix a énormément été critiqué pour avoir augmenté les prix de ses abonnements Essentiel, Standard et Premium, les tarifs devraient d'ailleurs (encore) partir à la hausse avec une option "partage de compte" qui sera facturée plusieurs euros tous les mois.



Dans cette affaire, Disney+ a été désigné comme l'exemple à suivre, un service de streaming au catalogue attractif qui ne part pas dans un excès tarifaire... Malheureusement, nous avons parlé un peu trop vite, car Disney+ prépare une hausse de prix pour ses utilisateurs aux États-Unis, une évolution de la grille tarifaire qui suivra sans aucun doute à l'international.



Hier, le service de streaming a confirmé son intention de créer un abonnement avec de la publicité, vous pourriez en voir bientôt pendant votre navigation sur l'interface, mais aussi lors du lancement d'un contenu, à la manière de YouTube sans compte premium.

Le futur de Disney+ se diviserait en deux abonnements :

Un abonnement toujours au prix de 8,99€ par mois avec l'intégration de publicités

Un abonnement à 10,99€ par mois sans publicité

Pour faire simple, Disney+ ajouterait des publicités qui dureront de 15 à 30 secondes pendant le visionnage avec un maximum de 4 minutes de publicités par heure. La stratégie de Disney+ sera claire... Elle consistera à vous fatiguer avec des spots publicitaires pour vous inciter à migrer vers l'abonnement de 10,99€ par mois.

Hulu aussi plus cher

Le prix de Hulu, un service de streaming appartenant à Disney, augmente également. Le forfait Hulu de base avec publicité évoluera de 6,99 dollars par mois à 7,99 dollars par mois, et le forfait sans publicité passera de 12,99 dollars par mois à 14,99 dollars par mois. Un autre service de streaming de Disney, ESPN+, passera de 6,99 dollars par mois à 9,99 dollars par mois.

Objectif : augmentation des revenus

Au deuxième trimestre de 2022, le groupe Disney a généré la colossale somme de 21,5 milliards de dollars, un joli chiffre d'affaires, surtout en période d'inflation où les consommateurs limitent considérablement leurs dépenses liées aux divertissements, le cœur même de l'activité Disney.



Le service de streaming Disney+ affichait 152,1 millions d'abonnés payants au 2 juillet 2022, une belle victoire qui doit probablement inquiéter Netflix qui voit l'écart se réduire avec Disney+. Toutefois, si le nombre d'abonnés augmente, la perte financière sur l'activité streaming du groupe fait très mal... En comptabilisant Disney+, Hulu et ESPN+, on remarque une perte de 1,1 milliard de dollars, c'est en partie ce qui pousse aujourd'hui les dirigeants de l'entreprise à réajuster leurs prix.



Les nouveaux abonnements Disney+ seront disponibles à partir du 8 décembre 2022, selon l'annonce de Disney. À ce stade, il n'est pas possible de prédire l'influence de la nouvelle tarification sur les marchés internationaux.