Disney+ et Hulu bientôt réunies en une seule app, les prix vont augmenter

Les deux applications de streaming, Disney+ et Hulu, seront bientôt réunies en une seule application. Mais ils resteront disponibles en tant qu'"options autonomes".



Une "expérience à application unique" combinant les contenus de Disney+ et de Hulu sera lancée fin 2023, a annoncé Bob Iger, PDG de Disney, lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise. Tout cela induira une nouvelle augmentation tarifaire.

Disney+ et Hulu fusionnés

Iger a déclaré que le groupe continuerait à proposer Disney+, Hulu et ESPN+ en tant qu'options autonomes, mais que la combinaison des services une sorte d'évolution logique de ses offres directes au consommateur "qui offrira de plus grandes opportunités aux publicitaires, tout en donnant aux abonnés un accès à un contenu plus robuste et rationalisé...".

Bien que dans le giron de la bande à Mickey, Hulu est toutefois toujours détenu à 33 % par Comcast. Cette annonce suggère donc peut-être que Disney envisage de racheter la participation de l'entreprise de télévision par câble et de médias. Bob Iger n'a toutefois pas donné de détails sur les projets de l'entreprise, se contentant de dire que Disney avait eu des discussions "constructives" avec Comcast au sujet de l'avenir de Hulu.



Outre l'annonce de l'application de streaming combinée, le patron de l'entreprise a également révélé que Disney+ allait subir une nouvelle augmentation de prix, après avoir ajouté 3 dollars au tarif mensuel au forfait sans publicité en décembre. Il n'a pas précisé quand la société augmenterait les prix du service, mais lorsque ce sera le cas, les volets sans publicité et avec publicité coûteront respectivement plus de 11 et 8 dollars.

À la reconquête des utilisateurs

Bien que Disney ait annoncé une diminution de 26 % des pertes d'exploitation de son activité de streaming, un déficit de 659 millions de dollars reste énorme. L'annonce de la hausse des prix n'est pas venue de nulle part, puisque la société a promis aux investisseurs que l'activité serait rentable d'ici la fin de l'exercice fiscal 2024. La question est de savoir si l'application combinée de Disney+ et de Hulu pourra convaincre de nouveaux utilisateurs de payer un abonnement - ou si les anciens abonnés reviendront. Disney+ a perdu 4 millions d'abonnés au premier trimestre 2023, après avoir perdu 2,4 millions d'utilisateurs au trimestre précédent.

