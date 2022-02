Paramount+ arrive en France grâce à un accord avec Canal+

Il y a 7 heures

Vidéo

Alban Martin

5



Paramount+ est un service de streaming qui a fait le choix de ne pas proposer d'offre pour le moment dans toute l'Europe. Pour permettre un accès à ses programmes originaux et exclusifs, le groupe CBS Interactive (détenteur du service) a choisi de se rapprocher du groupe Canal+ pour signer un accord de distribution pour la France. Une bonne nouvelle

Un accord qui permettra d'avoir la série Halo en France

Avec 30 000 heures de films, séries, documentaires et émissions, Paramount+ est l'un des services de streaming les plus attractifs aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et en Australie.

Constatant que le service refuse pour l'instant de lancer son offre en France, le groupe Canal+ en a conclu qu'un accord de distribution de certains programmes disponibles dans le catalogue de Paramount+ était une bonne idée.

Avec ce type d'accord tout le monde en ressort gagnant : Paramount+ qui offre une visibilité de ses contenus dans un pays où son service n'est pas encore lancé, Canal+ qui profite de nouveaux contenus à mettre en avant à ses abonnés et les consommateurs qui vont profiter de récents programmes sans surcoût. Après l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Suisse et la Serbie, le service de streaming vidéo américain arrive donc chez nous via Canal+.



C'est lors d’une journée d’annonces aux investisseurs que Paramount a dévoilé un partenariat stratégique avec le groupe français. Les abonnés au pack Canal+ Ciné Séries pourra retrouver des tonnes de séries comme The First Lady, Le Parrain, Dexter, Billions, South Park, Star Trek ou encore de nombreux films exclusifs comme le nouveau Scream ou Top Gun: Maverick. Sans oublier des programmes pour jeunes avec par exemple Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, MTV, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central.



D'un point de vue pratique, ces programmes seront disponibles sur les box des opérateurs, les applications iOS et Android, et les TV connectés.



En revanche, aucune date précise n'a été communiquée, Paramount+ est simplement annoncé pour « plus tard dans l’année ». On imagine que ce sera après la sortie de la série phare Halo basée sur le jeu de Microsoft qui arrivera le 24 mars sur Paramount+.