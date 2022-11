Les coupures d'électricité arrivent en France, soyez prévenu grâce à l'app EcoWatt !

Jusqu'à maintenant, nous avons réussi à échapper aux coupures d'électricité en France, cependant nous sommes désormais proche de l’hiver et la consommation d'électricité sur le plan national a fortement augmenté, malgré les recommandations du gouvernement de réduire sa consommation. L'application EcoWatt disponible gratuitement sur iOS et Android va jouer un rôle majeur dans les prochains jours, on vous explique tout !

EcoWatt, l'application qu'il faut absolument télécharger

Tout est minutieusement organisé depuis plusieurs semaines, le gouvernement vient d'envoyer une circulaire aux préfets afin de leur donner les instructions et les mesures à prendre en cas de situations critiques sur la consommation d'électricité.

À travers cette circulaire, on apprend énormément de choses à commencer sur EcoWatt.



L'application EcoWatt va être très précieuse durant cet hiver, elle sera capable de vous prévenir la veille à 17h qu'une coupure d'électricité aura lieu le lendemain sur une plage horaire prédéfinie. Autrement dit, cela vous permettra de recharger à 100% votre ordinateur portable pour continuer à travailler en partage de connexion (si le réseau 3G/4G/5G est toujours opérationnel), de préparer une batterie externe ou même de manger avant la coupure.



Les coupures d'électricité vont se produire prochainement par des zones ciblées, elles arriveront exclusivement entre 8h et 13h et entre 18h et 20h, la période où la consommation d'électricité est la plus importante en France.

Des numéros d'urgences qui pourront être injoignables

Cela paraît surréaliste à écrire... Mais les numéros d'urgences (15, 17 et 18) pourront être inaccessibles dans les zones où une coupure d'électricité est en cours. Le gouvernement recommande aux personnes faisant face à une situation d'urgence d'appeler le 112.

Dans le cas où le 112 n'est pas disponible non plus, les Français pourront compter sur des "points d'alerte" qui seront déployés par les préfets dans les grandes et petites villes.

L'intérêt derrière cette démarche, c'est que n'importe qui pourra se rapprocher d'une équipe médicale à l'extérieur de son domicile. En espérant que la personne puisse se déplacer et que le point d'urgence ne soit pas trop loin de son adresse.

Les écoles seront ouvertes que l'après-midi

Autre point, les écoles localisées dans les zones où une coupure d'électricité a lieu seront fermées le matin, les écoliers auront cours uniquement l'après-midi dans des salles qui auront l'électricité et où le chauffage sera présent.

Les parents et l'établissement scolaire seront tenus au courant la veille de la fermeture pour leur permettre de se préparer le lendemain avec leur employeur. Là aussi, l'application EcoWatt va avoir un intérêt considérable pour faire circuler l'information rapidement aux familles !



