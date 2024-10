Parler à Waze pour signaler un incident est possible grâce à l'IA

Waze, l'application de navigation communautaire appartenant à Google, vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA : le "Signalement Conversationnel". Grâce à elle, vous pourrez bientôt signaler les incidents et obstacles sur la route en utilisant simplement des commandes vocales et un langage naturel.

Une manière plus intuitive de contribuer à la communauté Waze

Waze s'appuie depuis toujours sur les contributions de sa communauté d'utilisateurs pour tenir ses cartes à jour en temps réel. Mais jusqu'à présent, signaler un incident nécessitait plusieurs manipulations sur l'écran, pas toujours pratiques en conduisant.

Avec le Signalement Conversationnel, il suffira de toucher le bouton "signaler" puis de décrire ce que vous voyez, comme vous le feriez en parlant à un ami. Par exemple : "Il y a un matelas sur la route" ou "Il y a un bouchon devant". L'IA de Waze est capable de comprendre le contexte et le langage courant, sans avoir besoin de phrases ou commandes spécifiques. Si plus de détails sont nécessaires, l'app vous posera des questions de suivi comme "Pouvez-vous décrire ce que vous voyez ?". Waze appartenant à Google, c'est évidemment Gemini qui est derrière l'IA de l'application.

Une fois validées, les informations issues du Signalement Conversationnel alimenteront les cartes Waze en temps réel pour informer les autres usagers de la route.

Un déploiement progressif de la fonctionnalité

Le Signalement Conversationnel est lancé en version bêta sur l'app Waze pour Android et iOS dans le monde entier. Mais pour l'instant, il n'est disponible qu'en anglais. Un support pour davantage de langues est prévu dans les mois à venir.

En parallèle, Waze ajoute aussi les zones scolaires sur ses cartes, avec la possibilité pour les utilisateurs de les modifier. Quand vous approcherez d'une école, vous recevrez des indications supplémentaires pour assurer la sécurité des piétons et autres usagers. Cette fonction sera déployée sur Android et iOS plus tard dans l'année.

