Reddit va enrichir ChatGPT grâce à un accord avec OpenAI

Alors qu'on attend l'officialisation de l'accord entre Apple et OpenAI pour iOS 18, c'est Reddit qui a signé avec l'entreprise la plus en vue de ces deux dernières années, avec un partenariat visant à améliorer l'expérience des utilisateurs sur les deux plateformes. ChatGPT va absorber la quantité astronomique de sujets qui sont traités sur le forum américain.

Reddit dans ChatGPT

Dans le cadre de cette collaboration, OpenAI apportera du contenu Reddit à ChatGPT et à de nouveaux produits, aidant les utilisateurs à découvrir les communautés Reddit et à s'y engager. Pour ce faire, OpenAI accèdera à l'API de données de Reddit, qui fournit un contenu unique et surtout pléthorique, structuré et en temps réel du plus grand forum au monde. Les outils d'IA d'OpenAI pourront ainsi mieux comprendre et mettre en valeur le contenu de Reddit, en particulier sur les sujets récents.



Ce partenariat permettra également à Reddit d'offrir de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA aux contributeurs et aux modérateurs.



En outre, ce partenariat permettra à Reddit d'introduire de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA pour ses utilisateurs et ses modérateurs, en s'appuyant sur les modèles d'IA d'OpenAI.

Brad Lightcap, directeur de l'exploitation d'OpenAI, a déclaré dans un communiqué :

Nous sommes ravis de nous associer à Reddit pour enrichir ChatGPT avec des informations opportunes et pertinentes, et pour explorer les possibilités d'enrichir l'expérience Reddit avec des fonctions basées sur l'IA.

Tout ceci signifie que tous les messages des utilisateurs de Reddit "appartiennent" désormais à OpenAI. Cela permettra d'étendre les capacités de ChatGPT lorsqu'il répondra à vos questions.



Steve Huffman, cofondateur de Reddit et directeur du site encore à l'heure actuelle, a ajouté :

Reddit est devenu l'une des plus grandes archives ouvertes de conversations humaines authentiques, pertinentes et toujours à jour sur tout et n'importe quoi. L'inclure dans ChatGPT confirme notre croyance en un internet connecté, aide les gens à trouver davantage ce qu'ils recherchent et permet à de nouveaux publics de trouver une communauté sur Reddit.



Que pensez-vous de ce partenariat ? Les utilisateurs de Reddit n'ont pas donné leur accord pour voir leurs discussions sur une autre plateforme...

