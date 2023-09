Grève des scénaristes : voici l'accord passé avec Apple, Netflix, Disney, Paramount...

Depuis plusieurs mois, de nombreux films et séries sont à l'arrêt à cause d'une grève des scénaristes et acteurs qui se battent pour obtenir des augmentations de taux de cotisation à la santé et à la retraite, une protection contre l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle... Un accord a été signé entre les scénaristes et l'AMPTP (une alliance de studios hollywoodiens), voici ce qui a été accordé.

Les productions reprennent progressivement

Après 148 jours de grève, la Writers Guild of America a enfin annoncé avoir trouvé un accord avec les principaux studios hollywoodiens, ce rapprochement va permettre à de nombreuses séries de reprendre la production, mais aussi à des projets qui n'ont pas encore commencé le tournage, d'avancer. Comme le souligne le site de la Writers Guild of America (WGA), la grève a permis de mettre de la pression aux studios afin qu'ils prennent en compte plus sérieusement les exigences des milliers de scénaristes qui travaillent quotidiennement aux États-Unis.



L'accord a été passé entre la WGA et l'AMPTP (une alliance qui rassemble Apple Studios, Walt Disney Pictures, Warner Bros, Paramount, Netflix, Universal, Sony Pictures et Amazon Studios). Après une quantité astronomique de réunions, de négociations et de discussions, l'accord est un succès pour les scénaristes qui ont presque obtenu tout ce qu'ils voulaient.

Dans un article publié récemment, la WGA déclare que l'accord signé a une durée du 25 septembre 2023 au 1er mai 2026, voici les victoires obtenues avec les géants d'Hollywood :

Augmentations minimales

Lors de la ratification du contrat, la majorité des minimums de MBA augmenteront de 5 %, puis de 4 % le 2/5/2024 et de 3,5 % le 2/5/2025. Cependant, certains taux évolueront de 3 % annuellement, tandis que d'autres n'augmenteront qu'une fois ou pas du tout, en raison de tendances spécifiques de l'industrie.

Durant la deuxième année de l'accord, la contribution du Fonds de santé basée sur les gains déclarés connaîtra une hausse de 0,5 %, passant ainsi de 11,5 % à 12 %. De plus, au cours des deuxième et troisième années du contrat, la Guilde possède le droit de réaffecter 0,5 % des différentes augmentations minimales vers la caisse de santé ou le régime de retraite.

Lorsqu'un écrivain fait partie d'une équipe d'écriture engagée pour un scénario, il bénéficiera de cotisations de pension et de santé jusqu'au plafond pertinent comme s'il travaillait en solo, sans partager ce plafond. De surcroît, quand une équipe est prise pour une série, la contribution pour chaque auteur de l'équipe est basée sur le minimum hebdomadaire intégral, et non pas sur la moitié de ce minimum.

Résumé des mesures concernant l'utilisation de l'IA dans le cadre du MBA :



Résumé :

- Lorsqu'un scénariste est embauché pour une première ébauche de scénario pour 200 % du minimum ou moins, une deuxième étape est garantie, valable également pour les achats de spécifications.

- Pour une embauche à un tarif forfaitaire de 200 % du minimum ou moins, le scénariste reçoit 50 % des frais initialement. Si le travail n'est pas fourni dans les 9 semaines, un autre 25 % est payé sur facture, avec les 25 % restants payés à la livraison.

- Pour les longs métrages en streaming avec un budget de 30 millions ou plus, la compensation originale est de 100 000 $, soit une hausse de 18 %. Cela entraîne un total de 226 000 $ sur 3 ans pour certains projets, marquant une augmentation de 49 % depuis le MBA 2020.

Ainsi qu'une multitude d'autres accords comme une meilleure rémunération par les services de streaming, le renouvellement du financement de l'audit Tri-Guild, les protections de l'étendue seront allongés pour couvrir plus d'écrivains travaillant sur de courtes commandes... Apple Studios comme les autres studios de AMPTP ont tous accepté cet accord qui durera 3 ans et qui devra être renouvelé au-delà.



Retrouvez l'intégralité de l'accord