La grève des scénaristes d'Hollywood va perturber Apple TV+

La Writers Guild of America n'est pas parvenue à conclure un nouvel accord avec les studios hollywoodiens avant la date limite du 1er mai, et le précédent contrat syndical a expiré. En conséquence, tous les scénaristes syndiqués sont officiellement en grève depuis hier, ce qui devrait impacter les sociétés de production, mais aussi les services de streaming, Apple TV+ inclus.

Loin d'un accord

Deadline indique que les studios et le syndicat sont à priori très loin d'un accord, ce qui laisse penser que la grève pourrait durer de nombreuses semaines, voire des mois. Cela pose un problème en aval pour la production de contenu des services de streaming tels qu'Apple TV+, Netflix, Prime, Disney+, Paramount, HBO, etc.

Au nom de ses membres, la Writer's Guild of America se bat pour obtenir de meilleures conditions, comme un salaire de base plus élevé, des droits résiduels plus importants pour les contenus diffusés en continu, un nombre minimum de scénaristes pour les émissions, et bien d'autres choses encore.



La WGA négocie officiellement avec l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (qui représente les studios hollywoodiens, y compris les diffuseurs comme Apple) depuis le mois de mars. Mais les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur un nouvel accord, d'où la grève.



Une grève signifie que les scénaristes ne sont pas autorisés à travailler, à quelque titre que ce soit. Les séries de télévision et les films en cours de développement sont donc interrompus, comme pendant le covid. Il semblerait que les studios se soient empressés de terminer autant de scénarios que possible avant le 1er mai, car la plupart des gens s'attendaient à ce qu'une grève ait lieu.

Mais si le mouvement se prolonge, cette réserve se tarira logiquement rapidement. À titre d'exemple, la grève des scénaristes de 2007 a duré quatre mois, ce qui laisse craindre le pire.

Quelles solutions pour Apple ?

Pour faire face à cet imprévu, les diffuseurs comme Apple seront contraints d'allonger leurs calendriers de sortie des nouveaux programmes. Il faut savoir qu'Apple TV+ a environ 30 projets terminés et une douzaine en cours de production. Avec son habitude de sortir un titre par semaine, l'entreprise pourrait tenir jusqu'à la fin de l'année, mais début 2024 serait probablement vide, le temps de produire de nouvelles saisons par exemple.



Si Apple pourrait être fortement impactée, c'est moins le cas pour Netflix qui a largement diversifié ses contenus avec des productions françaises, coréennes, espagnoles, etc. La grève ne touchant qu'Hollywood, les services de streaming auraient tout intérêt à s'appuyer sur leurs partenariats internationaux. Apple a commencé à le faire, avec des séries comme Dr Brain ou Liaison.