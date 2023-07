Disney+ se prépare à une longue grève des acteurs et scénaristes

Depuis plusieurs mois, une tonne de séries, films et documentaires sont suspendus aux États-Unis suite à la grève des scénaristes, récemment rejoints par les acteurs. Cette situation paralyse de nombreux projets et tournages, si Apple TV+ est impacté avec ses séries Silo et Foundation, la situation est encore plus catastrophique pour Disney !

Disney se prépare à une période douloureuse

Disney se prépare à une longue période de grève des acteurs et scénaristes hollywoodiens, qui met à rude épreuve l’industrie du film américaine. En raison des mouvements de grève menés par les syndicats WGA et SAG-AFTRA, une série massive de retards de films est en cours aux États-Unis.



Malgré la possibilité de résoudre la situation par la négociation avec ces syndicats, les studios semblent opter pour une attitude de résistance. Ils choisissent délibérément de ne pas engager de discussions, un choix qui engendre des conséquences importantes sur les calendriers de sortie des films.

L’actrice Zendaya a vu son film “Challengers” être repoussé de septembre 2023 à avril 2024. Warner Bros. est également dans l’expectative, envisageant de reporter certains de ses films, dont “Dune Partie 2”, pour éviter des interruptions en plein tournage.

Disney, comme ses concurrents, subit aussi les conséquences de cette grève. Le studio a récemment reporté le film “Poor Things” avec Emma Stone, Mark Ruffalo et Willem Dafoe du 8 septembre au 8 décembre 2023. De plus, Disney envisage de repousser plusieurs autres films, dont “Wish”, “Next Goal Wins” et “Dreams”. Des blockbusters tels que “Haunted Mansion”, “The Creator”, “The Marvels” et “A Haunting in Venice” (de futurs contenus Disney+) vont aussi être repoussés si la situation ne s’améliore pas.

La crise a atteinte un point critique en juin, lorsque Disney a été contraint de reporter presque tous ses films de 2024 et 2025 à cause de la grève des scénaristes. Dans l’attente d’une issue à cette crise, les studios se préparent à une longue grève qui pourrait changer le visage d’Hollywood pour les années à venir. Le manque de dialogue entre les studios et les syndicats ne fait que renforcer l’incertitude et l’instabilité de cette situation déjà précaire. Seul le temps nous dira comment cette grève se résoudra et quelles en seront les réelles répercussions sur l’industrie du cinéma et du streaming.