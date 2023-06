Scénaristes en grève aux États-Unis : des manifestations prévues devant l'Apple Park

Depuis le dernier trimestre de 2019, Apple a un lien direct avec l'univers de la production de films, séries et documentaires. En effet, le géant californien a désormais un pied à Hollywood grâce à son service de streaming : Apple TV+. Dans un contexte difficile où de nombreux films et séries sont à l'arrêt à cause d'une grève des scénaristes membres de la Writer's Guild of America, un appel à manifester devant plusieurs Apple Store américains et l'Apple Park a été annoncé aujourd'hui.

Un objectif : se faire entendre dans cette journée d'Apple Event

Aux États-Unis, la grève des scénaristes entame son deuxième mois de mouvement sans aucun accord trouvé pour améliorer la rémunération. Le syndicat des scénaristes continue de négocier une meilleure rémunération, un salaire de départ plus élevé et des droits résiduels de diffusion en continu ainsi que des restrictions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture de scénarios.



Pour faire pression, la Writer's Guild of America a décidé de faire un gros coup médiatique aujourd'hui afin de profiter de la visibilité de l'événement d'ouverture de la WWDC 2023. La WGA a invité ses membres à se rendre devant deux Apple Store stratégiques aux États-Unis et si possible devant l'Apple Park en masse pour faire se faire entendre à quelques heures de l'événement Apple.

Dans un communiqué adressé à ses membres, la WGA explique :

11.500 scénaristes de télévision et de cinéma membres sont en grève depuis le 2 mai 2023. Aucun scénariste ne travaille sur de nouvelles séries ou de nouveaux films, y compris pour Apple TV+.



Apple TV+ dispose de l'une des bibliothèques de streaming les plus limitées. Le service a proposé moins de 200 heures de nouvelles comédies et dramatiques scénarisées couvertes par la WGA la saison dernière, Apple TV+ est le seul parmi les diffuseurs à ne pas disposer d'une collection annuelle de comédies et de dramatiques couvertes par la WGA.



En raison de la grève, la diffusion de nouveaux contenus pour Apple TV+ sera retardée. Il y a Severance, Sinking Spring ou encore Loot qui ont actuellement leur production suspendue.



Apple devrait conclure un accord avec la WGA.

Les revendications sont claires et précises, la WGA demande ouvertement à Apple de conclure un accord pour l'augmentation des salaires des scénaristes qui travaillent toutes les semaines sur les épisodes des séries et des films Apple TV+. La WGA incite ses membres à se rendre principalement devant l'Apple Store du Tower Theatre à Los Angeles ainsi que l'Apple Store de la 5e Avenue à New York. Pour les membres qui habitent proche de l'Apple Park, la WGA donne rendez-vous au centre d'accueil des visites de l'Apple Park.