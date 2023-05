Un événement Ted Lasso à New York est annulé à cause de la grève des scénaristes

Vous avez probablement entendu à plusieurs reprises qu'il y a un certain "chaos" en cours à Hollywood, une multitude de séries et films sont à l'arrêt suite au mouvement des scénaristes qui réclament une meilleure rémunération et plus de considération pour le travail qu'ils fournissent. Cette grève qui est partie pour durer aurait impacté un événement spécial avec l'équipe de Ted Lasso à New York.

Un événement Apple s'annule, les places sont remboursées

Il y a plusieurs semaines, les new-yorkais apprenait qu'un événement inédit allait se dérouler au Paley Center for Media (anciennement appelé le Museum of Television & Radio), ce grand rendez-vous consistait à rencontrer l'équipe de la série Ted Lasso, d'échanger avec les acteurs et de poser des questions autour du programme le plus populaire d'Apple TV+.

Au-delà de cette séance de question/réponse, une projection privée était aussi prévue, c'était l'opportunité de regarder le dernier épisode avant sa publication sur le service de streaming.



Malheureusement, Apple n'a pas pu honorer l'événement. Comme l'explique le média Hollywood Reporter, l'annulation du rendez-vous entre l'équipe Ted Lasso et ses fans pourrait être lié à la grève des scénaristes qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis.

Voici ce que déclare le rapport :

Des sources indiquent que la grève a joué un rôle central dans la décision, car Ted lui-même, Sudeikis, a co-créé la série et, avec Hunt, il en est également le scénariste. La Writers Guild of America a demandé à ses membres de ne pas participer aux événements de presse organisés par les studios membres de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Les participants à l'événement ont tous reçu la promesse d'un remboursement rapide de leur place qu'ils avaient acheté en ligne. Sudeikis, Hunt et Brett Goldstein (Roy) n'ont pas officiellement exprimé leur soutien envers la grève des scénaristes aux États-Unis, mais cette initiative d'annuler un événement pour répondre aux instructions de la Writers Guild of America pourrait être un signal fort envoyé par l'équipe de Ted Lasso.



Le dernier épisode de la saison 3 sera disponible en exclusivité sur Apple TV+ dès le 31 mai au petit matin. La quatrième saison de la série n'a pas encore été confirmée par communiqué de presse. De nouvelles informations à ce sujet pourraient bientôt arriver.