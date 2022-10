L'app de rencontre à l'aveugle de Ted Lasso (saison 2) va devenir réelle grâce à Bumble

Si vous êtes sur une ou plusieurs applications de rencontres, vous avez probablement remarqué que le physique occupe un critère trop important. L'expérience n'est pas la même qu'en réel où quand on rencontre une personne, on peut la juger à travers son comportement, sa voix, l'échange verbal... Dans la saison 2 de Ted Lasso, on aperçoit que l'un des joueurs discute via une app de rencontre qui ne prend en compte que les profils sans photo ! Une idée que semble avoir appréciée l'app Bumble.

Ted Lasso signe un nouveau partenariat

S'il y a une série Apple qui cumule les partenariats, c'est bien Ted Lasso. Après l'accord avec EA Sports pour porter l'AFC Richmond dans FIFA 23, on retrouve un nouveau partenariat cette fois-ci avec la populaire application de rencontre Bumble. Comme beaucoup de personnes, les créateurs de l'app ont eu un coup de cœur sur la première et la seconde saison de Ted Lasso, cependant un détail les a interpellés dans les derniers épisodes !



En effet, on aperçoit un joueur de l'AFC Richmond faire une rencontre sur une application qui ne propose que des profils féminins et masculins sans photos. Cette approche pour le moins surprenante en 2022 semble avoir conquis Bumble qui souhaite offrir une fonctionnalité "Bantr" à ses utilisateurs afin de faire des rencontres qui ne se baseront pas que sur des photos.

Dès le 13 octobre et jusqu'à la fin de l'année, tous les jeudis à 19h, les utilisateurs de Bumble seront invités à basculer sur la fonctionnalité Bantr Live. Cette nouveauté qui sera entièrement gratuite permettra de rencontrer une autre personne qui a le même âge, proche de votre position géographique et qui correspond à votre préférence de sexe.

La particularité, c'est que vous n'aurez aucune photo et bio, la seule chose que vous saurez de cette personne, c'est son prénom.



Bumble explique que le délai pour connaître cette personne sera très court :

Une fois que vous êtes jumelé avec un autre joueur de Bantr Live, vous aurez trois minutes pour discuter et apprendre à vous connaître, et l'une ou l'autre personne pourra envoyer le premier message. Plutôt que de leur demander à quoi ils ressemblent, essayez d'en savoir plus sur qui ils sont et de quoi ils parlent. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de Bantr Live est d'être curieux et de garder un esprit ouvert - vous pourriez vous connecter avec quelqu'un que vous n'auriez pas envisagé auparavant !



Lorsque vos trois minutes seront écoulées, on vous demandera à tous les deux si vous souhaitez correspondre, et ce n'est qu'alors que vous pourrez voir une petite image de l'autre personne. Après avoir cliqué sur « oui » ou « non », on vous demandera si vous souhaitez discuter avec quelqu'un de nouveau. Si vous choisissez de continuer à jouer, vous serez automatiquement connecté à un autre dater et vous aurez trois minutes pour apprendre à les connaître. Vous pouvez continuer à discuter avec d'autres joueurs jusqu'à 20 heures lorsque le jeu se termine.



Une fois le jeu terminé, ou une fois que vous aurez choisi de quitter Bantr Live, vous pourrez voir si vous avez fait des matchs. Les correspondances sont faites si vous avez tous les deux cliqué sur « oui » après avoir parlé, et si vous avez fait une correspondance, votre chat passera à votre file d'attente habituelle dans Bumble Date. Vous pourrez y voir le profil Bumble complet de votre match.

Les inscriptions à Bantr Live commencent à partir du 11 octobre, il suffira d'appuyer sur la ruche grise qui s'affiche en bas de votre écran puis d'appuyer sur le chronomètre bleu dans le coin supérieur droit. C'est ici que vous pourrez vous inscrire à chaque événement hebdomadaire. Une notification arrivera sur votre iPhone quelques minutes avant le début du Bantr Live !



Est-ce que ce système de rencontre aura le même succès que dans la saison 2 de Ted Lasso, l'avenir va nous le dire rapidement. Toutefois, Bumble semble convaincu qu'il y a un potentiel pour les rencontres à l'aveugle.