Apple Music bientôt devant Spotify sur le marché du streaming aux États-Unis ?

Quand Apple s'est lancé sur le marché du streaming musical en 2015, l'entreprise avait pour ambition de proposer une expérience exceptionnelle et unique aux utilisateurs de son écosystème. Toutefois, le conseil d'administration d'Apple avait aussi une idée derrière la tête, celle de détrôner un jour le géant du secteur : Spotify. Si Apple Music est encore très loin de faire mieux au niveau mondial, le service de streaming pommé se rapproche dangereusement de la première place du marché aux États-Unis !

Apple Music est numéro 2 aux US, mais pour combien de temps ?

Le marché du streaming musical est depuis quelques années très compliqué, les services sont toujours plus nombreux (ce qui crée une saturation du secteur) et contrairement aux services de streaming vidéos, les exclusivités sur les plateformes sont assez rares, ce qui incite les abonnés à jouer la carte de l'infidélité. Dans l'industrie du streaming musical, on retrouve deux acteurs qui s'en sortent mieux que les autres, il s'agit de Spotify et Apple Music qui sont aujourd'hui considérés comme les "deux géants".



Selon un récent rapport de Music Business Worldwide, la tendance aux États-Unis est en train de s'inverser progressivement entre Spotify et Apple Music, alors que le service de streaming suédois ne cesse d'être dominant depuis la sortie d'Apple Music, le service de la firme de Cupertino commence à prendre beaucoup d'ampleur, à tel point que la différence entre les parts de marché de Spotify et Apple Music se réduit très fortement.

Les données de février 2023 indiquent clairement qu'Apple Music avance très vite sur le marché du streaming aux États-Unis, il faut dire que le service de streaming d'Apple profite du gigantesque écosystème pommé où les abonnés peuvent bénéficier d'une intégration optimale d'Apple Music sur iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS. Cette visibilité, Spotify ne l'a pas, en réalité, le service de streaming suédois n'a que l'App Store et sa réputation pour attirer de nouveaux abonnés.



À l'heure actuelle, Spotify possède 44,4 millions de clients payants aux US, du côté d'Apple Music, on en compte 32,6 millions qui paient un abonnement mensuel. Au niveau des utilisateurs globaux, Spotify l'emporte largement, car l'entreprise propose une expérience gratuite avec des publicités, chose que ne fournit pas Apple Music qui privilégie des sessions d'écoutes sans publicités, mais uniquement en échange d'un abonnement payant.



Loin derrière Spotify et Apple Music, on retrouve YouTube Music avec 8,5 millions d'abonnés et Pandora Radio avec 2,4 millions d'abonnés payants. Que ce soit aux États-Unis ou à l'international, ces deux services subissent la puissance de Spotify et Apple Music qui recrutent quotidiennement beaucoup plus d'abonnés.



Eddy Cue a déclaré dans une interview en 2019 qu'Apple Music comptait 60 millions d'abonnés payants dans le monde. Une statistique qui a probablement dépassé la barre des 100 millions depuis tout ce temps. Du côté de Spotify, on enregistre 210 millions d'abonnés payants dans le monde, une très large avance qui permettra pour encore de nombreuses années la conservation de la place de "leader mondial".