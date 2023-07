États-Unis : l’iPhone est numéro 1 sur le marché devant tous les fabricants Android

1 com

On pourrait se dire « À 10 contre 1, les fabricants de smartphones sous Android vont réussir à empêcher Apple et son iPhone d’être leader en termes de part de marché sur le marché des smartphones aux US », figurez-vous que ce ce n’est même pas le cas. Apple a réussi à dépasser les 50% de part de marché aux États-Unis sur le deuxième trimestre de 2023. Malgré une grande difficulté dans le secteur !

Apple garde la forme aux US

Au deuxième trimestre, l’iPhone d’Apple a pris une position dominante sur le marché américain des smartphones, augmentant sa part de marché à 55 %. Cette croissance est principalement attribuée à un déclin majeur des livraisons de smartphones Android.



Selon Counterpoint Research, le deuxième trimestre a été difficile pour le marché américain des smartphones. Il a été signalé une baisse de 24% des expéditions de smartphones par rapport à la même période de l’année précédente, cela peut s’expliquer par l’inflation qui touche énormément les États-Unis (bien plus qu’en France) . Les marques Android comme Alcatel, Samsung et Motorola, ont été particulièrement touchées, malgré diverses opérations visant à dynamiser les ventes.

Matthew Orf, analyste de recherche, a expliqué que la demande des consommateurs pour les smartphones a été faible pendant cette période

Les consommateurs ont hésité à mettre à niveau leurs appareils dans un contexte d’incertitude du marché.

Malgré cette tendance générale à la baisse, Google a été la seule entreprise à enregistrer une croissance, grâce au lancement de son Pixel Fold. Apple, quant à elle, a également vu une baisse des livraisons d’iPhone, mais à un taux nettement inférieur à celui de ses concurrents Android. Cette résistance relative a permis à Apple d’augmenter sa part de marché de 45 % à 55 %.



Selon Counterpoint, la résilience d’Apple peut être attribuée à des promotions agressives proposées par les opérateurs mobile. De plus, d’importantes réductions sur les anciens modèles d’iPhone ont également contribué à maintenir une demande solide.



Google a également mis en place des subventions importantes pour le Pixel Fold et le Pixel 6a, ce qui a peut-être aidé à stimuler la croissance de la marque dans un marché en déclin.

Source