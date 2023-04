Streaming : Paramount+ devant Apple TV+ aux États-Unis, Prime devant Netflix

Apple TV+ est un service de streaming qui propose des contenus originaux d'une grande qualité, mais qui n'arrive pas à attirer autant de nouveaux abonnés que ses concurrents. Cette absence de popularité se fait ressentir à travers la part de marché, que ce soit aux États-Unis, en France ou n'importe où dans le monde, Apple TV+ ne décolle pas !

Apple TV+ est en perte de vitesse aux US

Chaque trimestre, Apple investit des centaines de millions de dollars pour créer de nouveaux films ainsi que des nouvelles séries. Malheureusement, cet investissement massif ne porte pas ses fruits si on en croit la part de marché d'Apple TV+ depuis 2019. Un récent rapport de JustWatch s'est intéressé au marché du streaming vidéo aux États-Unis au cours du premier trimestre de 2023, on remarque plusieurs surprises !



Dans un premier temps, Apple TV+ reste à 6% de part de marché, le service n'affiche aucune croissance, mais ne baisse pas non plus. Cette absence d'évolution est un cadeau pour la concurrence, car Paramount+ vient de dépasser Apple TV+ et se retrouve désormais en course pour doubler Hulu et ses 11%.

Prime Vidéo vire Netflix du trône

Auparavant, Netflix comptait le plus grand nombre d'abonnés aux États-Unis pour les plateformes de streaming vidéo, mais la situation a récemment changé. Selon le dernier classement, Netflix occupe la deuxième place, juste derrière Amazon Prime Video, qui détient une part de marché de 21%, Netflix détient à présent 20% de part de marché.

JustWatch précise :

Prime Video est la plus grande plate-forme de streaming aux États-Unis tout au long du premier trimestre. Paramount+ a dépassé Apple TV+ après un solide trimestre, mais est toujours à la traîne des plus grands joueurs. Disney+ et HBO Max restent enfermés dans une bataille serrée pour la troisième place, mais après avoir perdu des abonnés au premier trimestre, Disney+ pourrait bientôt perdre cette course.

À voir comment la situation évoluera au cours du second trimestre de 2023. Pour l'instant, Prime Video est en position de force, toutefois, le géant du streaming reste en danger avec Netflix qui pourrait reprendre la première place au cours de l'année. N'oublions pas que Netflix a une ribambelle de créations originales qui vont sortir toute l'année, on retrouve également des renouvellements de séries très attendues, on pense notamment à la partie 2 de la saison finale de Manifest, à la saison 4 d'Emily in Paris, à la saison 5 de Stranger Things, à la saison 2 de The Watcher, à la saison 3 de Vikings Valhalla... Bref, vous l'aurez compris, Netflix a une quantité astronomique de cartes en main pour reprendre la première place à Prime Video.