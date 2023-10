Netflix Games teste les jeux en streaming aux États-Unis

Après le déploiement initial en août au Royaume-Uni et au Canada, Netflix a mis à jour son blog pour confirmer que le streaming de jeux est actuellement déployé aux États-Unis. Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, Netflix a précédemment lancé une application de type manette virtuelle sur l'App Store, mais n'a rien annoncé à ce sujet. En réalité, il s'agissait d'un outil pour tester le service de streaming.

Au tour des USA

Les jeux inclus pour l'instant dans ce test sont Oxenfree et Molehew's Mining Adventure. Comme l'explique le communiqué, les deux jeux seront jouables sur les lecteurs multimédias Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les téléviseurs LG, Nvidia Shield TV, les appareils et téléviseurs Roku, les téléviseurs intelligents Samsung, les appareils Xfinity 4K et les appareils et téléviseurs Xumo, selon l'annonce de Netflix. La prise en charge d'autres appareils sera ajoutée ultérieurement, certainement avec l'Apple TV.

Le streaming des jeux sera également disponible sur Netflix.com sur les navigateurs pris en charge. La lecture par navigateur nécessitera un clavier et une souris sur PC et macOS. Plus de détails seront probablement révélés à l'avenir, certainement avant le lancement global.



Il s'agit d'une approche différente qui ne nécessite donc pas que les joueurs téléchargent séparément les jeux depuis l'App Store. C'est apparemment un frein, évoqué dans l'article sur la discussion autour de l'acquisition d'un nouveau GTA. La moitié des abonnés qui se voient proposer de jouer entre deux séries et qui cliquent sur le bouton "obtenir" d'un jeu, ne vont pas jusqu'au bout.



Si vous n'avez pas encore essayé les jeux Netflix, sachez que les meilleurs titres à date sont :