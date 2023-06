Shovel Knight Pocket Dungeon arrive sur mobile via Netflix Games

Yacht Club Games a annoncé que le jeu d'aventure et de puzzle "Shovel Knight Pocket Dungeon" arrivera sur mobile via Netflix Games en même temps que son important pack de DLC gratuit, initialement prévu pour les plateformes PS4, Switch et PC. Une bonne nouvelle pour les joueurs mobiles après la sortie récente de Shovel Knight Dig sur Apple Arcade.

Encore un nouveau Shovel Knight

Le développeur a récemment révélé que "Shovel Knight Pocket Dungeon" et son pack de DLC gratuit appelé "Puzzler's Pack" sortiront le 6 juin dans le monde entier, soit le lendemain du keynote de la WWDC 23. Pour la version mobile en partenariat avec Netflix, "Shovel Knight Pocket Dungeon" inclura directement ce DLC lors de son lancement.

En plus de cette annonce, la bande-annonce de la date de sortie donne un aperçu de la version mobile et présente le DLC "Puzzler's Pack". Ce dernier ajoutera de nouveaux personnages jouables, des défis Quandary, de nouvelles reliques, des modificateurs de parcours et de nouvelles zones à explorer. Deux autres DLC gratuits majeurs sont prévus, mais ils ne sont pas encore datés.



Vous trouverez ci-dessous la vidéo du DLC gratuit original de "Shovel Knight Pocket Dungeon", intitulé "Puzzler's Pack" :

Notre avis sur Shovel Knight Pocket Dungeon

Pour y avoir joué sur PC, Shovel Knight Pocket Dungeon est une véritable perle. Alors que Yacht Club Games aurait pu se reposer sur ses acquis et capitaliser sur un nouvel opus dans la veine du précédent, le studio a pris le temps de réfléchir à l'avenir et à la manière de renouveler une saga de grande qualité, du moins dans le monde des jeux indépendants. Avec son gameplay d'une précision chirurgicale et son côté stratégique, le jeu parvient vraiment à se démarquer et mérite qu'on s'y intéresse, que l'on soit fan de jeux de réflexion, de Shovel Knight ou tout simplement de bons jeux vidéo. On apprécie également la direction artistique charmante et la bande-son exceptionnelle.

"Shovel Knight Pocket Dungeon" sera donc disponible sur mobile via Netflix Games la semaine prochain, sans surcoût. Le jeu est normalement vendu au prix de 19,99 € sur consoles et PC, ce qui n'est pas négligeable.