Le très bon jeu de plateforme et d'action Shovel Knight Dig est de sortie sur Apple Arcade

Comme prévu, trois ans après son annonce, Shovel Knight Dig est de sortie en exclusivité sur Apple Arcade. Toujours signé du studio Yacht Club Games, il s'agit de la suite de Shovel Knight, mais avec un petit côté Steamworld Dig. Quand on sait que ce nouveau titre a été co-développé avec Nitrome, on ne peut qu'être rassuré quant à la qualité.

Shovel Knight Dig est disponible sur iPhone, iPad et Mac

Pour commencer, regardez le trailer vidéo (plein d'humour) de Shovel Knight Dig :

Quand Drill Knight et ses creuseurs infernaux décident de s'attaquer au paisible campement de Shovel Knight afin de lui dérober son butin, la réaction ne se fait pas attendre. Le chevalier à l'épelle s'empare de son arme légendaire et creuse sans relâche à leur poursuite !



Découvrez de nouveaux alliées et de nouveaux ennemis, visitez des terres étranges et collectez de l’équipement pour accomplir votre quête avant que toute la région ne s'effondre sous terre ! Sautez, frappez et frayez-vous un chemin au plus profond d'un mystérieux gouffre en perpétuelle mutation. Une toute nouvelle aventure du chevalier à l'épelle vous attend dans Shovel Knight Dig !

Comme vous vous en doutez, "Dig" dispose d'un tas de nouveautés, à commencer par une histoire inédite. Quand Drill Knight et ses creuseurs infernaux décident de s'attaquer au paisible campement de Shovel Knight afin de lui dérober son butin, la réaction ne se fait pas attendre. Le chevalier s'empare de son arme légendaire et creuse sans relâche à leur poursuite ! Oui, c'est vous, avec une armure en pixel-art. Les graphismes ont beau rendre hommage aux jeux 8-bits des années 90, on ne peut que saluer le souci du détail, les animations et les effets qui donnent vie au monde de Shovel Knight. Et que dire de la bande-son, là aussi typique mais modernisée.



Pour les fans de jeu de plateforme, les développeurs ont également eu la bonne idée de générer les niveaux de manière procédurale, de sorte que chaque aventure soit différente. Si le gameplay paraît simpliste avec les actions de sauter, frapper, l'ajout de la possibilité de creuser change tout.



Shovel Knight Dig est donc disponible seulement sur Apple Arcade pour les mobiles et appareils Apple. Il est également disponible sur Nintendo Switch et Steam, mais donc pas sur Android.

Télécharger le jeu Shovel Knight Dig