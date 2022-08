Bientôt sur  Arcade : Horizon Chase 2, GRIS+, Hanx 101, Garden Tails, Shovel Knight Dig

Comme chaque fin de mois désormais, Apple annonce les jeux à venir sur son service Apple Arcade dans les prochaines semaines. En septembre, ce ne sont pas moins de cinq titres que l'on découvrira, un chaque vendredi. Outre Hanx 101 Trivia qu'on a déjà vu hier soir, on aura droit à Horizon Chase 2, Garden Tails: Match and Grow, Shovel Knight Dig et GRIS+.

Horizon Chase 2 (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.0, 0 Mo, iOS 13.5, AQUIRIS GAME STUDIO LLC) Horizon Chase 2 est le nouveau volet de la célèbre franchise de course récompensée sur plusieurs plateformes. Né sous le signe de l'arcade, ce jeu propose un gameplay immersif au rythme effréné. Replongez dans l'âge d'or du jeu de course d'arcade, mais avec une expérience moderne et améliorée. Facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, ce jeu vous demandera des compétences de course pointues et des réflexes rapides pour vaincre vos adversaires.



La plus grande nouveauté sera le multijoueur en ligne dans tous les modes du jeu, ce qui semble extrêmement cool, ainsi qu'un nouveau système de personnalisation des véhicules, une foule d'événements spéciaux dynamiques, un style artistique actualisé qui semble très sophistiqué tout en restant rétro, et bien plus encore.



Regardez la vidéo : Aquiris explique que le développement d'Horizon Chase 2 a été principalement axé sur l'écoute des commentaires des joueurs au cours des sept années écoulées depuis la sortie du premier jeu. Aquiris Studios a annoncé que la suite de son jeu de course sortira aussi sur PC et consoles, mais l'année prochaine. Horizon Chase 2 sortira sur Apple Arcade le 9 septembre.





GRIS+ (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 13.0, Devolver) Gris+ est la réédition du puzzle de plateforme narratif primé de Nomada Studio et Devolver Digital, que nous avons adoré lors de sa sortie en 2019.



GRIS ne s'embarrasse pas de longs textes boursouflés : cette expérience onirique est seulement ponctuée par de simples rappels des commandes affichés sous forme d'icônes universelles. Ainsi, vous pourrez vous laisser bercer par l'atmosphère chimérique du jeu, quelle que soit votre langue maternelle.



En ce qui concerne le gameplay, il s'agit d'une combinaison de plates-formes et de résolution d'énigmes en guise d'exploration à défilement latéral. L'héroïne apprend de nouvelles capacités au fil du temps et vous êtes souvent initié à une nouvelle capacité par un puzzle très basique. Vous devez ensuite l'utiliser en conjonction avec d'autres compétences pour résoudre certains des segments ultérieurs plus obtus. Tout cela est très intuitif et très beau, bien aidé par une bande-son enivrante. Sortie prévue le 30 septembre.





Garden Tails: Match and Grow (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 0 Mo, iOS 13.0, Playdots, Inc.) Si vous aimez la faune et la nature ou si vous cherchez simplement un moyen de vous relaxer, vous allez adorer ce jeu !



Entrez dans un monde paisible et construisez votre propre jardin. Réalisez des puzzles de correspondance par 3 pour débloquer des fleurs, des buissons et des animaux sympathiques. Les fans de Candy Crush pourront le télécharger le 16 septembre sur Apple Arcade.





Shovel Knight Dig (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v0.1.0, 0 Mo, iOS 13.0, Yacht Club Games) Il y a trois ans, presque jour pour jour, le développeur de Shovel Knight, Yacht Club Games, a organisé son premier showcase numérique au cours duquel il a présenté des tonnes de nouvelles et d'annonces de son studio. L'une des annonces était un nouveau jeu appelé Shovel Knight Dig, un titre de plates-formes dans la série Shovel Knight, mais plus proche d'un certain Steamworld Dig. La plus grande surprise était que Shovel Knight Dig était co-développé avec Nitrome, un studio qui a produit certains des meilleurs jeux mobiles depuis plus de dix ans.



Découvrez de nouveaux alliées et de nouveaux ennemis, visitez des terres étranges et collectez de l'équipement pour accomplir votre quête avant que toute la région ne s'effondre sous terre ! Sautez, frappez et frayez-vous un chemin au plus profond d'un mystérieux gouffre en perpétuelle mutation. Une toute nouvelle aventure du chevalier à l'épelle vous attend dans Shovel Knight Dig ! Shovel Knight Dig arrivera sur iOS via Apple Arcade le 23 septembre. Il sera également disponible sur Nintendo Switch et Steam ce même jour.