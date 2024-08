Le jeu Bob l'Éponge: Bubble arrive sur mobile via Netflix

Netflix continue d'enrichir son catalogue de jeux avec de nouvelles entrées à venir dans les prochains mois. Après une quinzaine de titres, dont Squid Game, il y en a un tiré de la licence Bob l'éponge. Tout juste officiellement annoncé, Bob l'Éponge: Bubble est déjà disponible en précommande sur l'App Store et en préinscription sur Android. Développé par Tic Toc Games en collaboration avec Nickelodeon, ce jeu inspiré du célèbre "Bust-a-Move" sera disponible le 17 septembre, selon la fiche de l'App Store.

Découvrez Bob l'éponge : Bubble

SpongeBob: Bubble Pop - traduit en français par Bob l'éponge : Bubble, propose aux joueurs des centaines de puzzles où il faut associer des couleurs pour libérer des escargots de mer et sauver Bikini Bottom. Pour se démarquer d'un certain Bust-a-Move, le jeu a prévu divers boosters, des déblocages de contenu, des éléments cosmétiques pour Bob l'Éponge, et même une machine à pince pour gagner encore plus de costumes.

Éclatez toutes les bulles qui causent des problèmes à Bikini Bottom ! Dans ce jeu de destruction de bulles, vous utiliserez les pouvoirs de Bob l'éponge pour résoudre des énigmes avec un placard rempli de costumes.

L'occasion aussi d'explorez des lieux emblématiques de la série, de rencontrer des personnages familiers comme Patrick et M. Krabs, et de plonger dans l'univers de Bob l'Éponge à travers ce jeu relaxant et addictif.

Pour ceux qui souhaitent jouer dès le lancement, Bob l'Éponge: Bubble est déjà disponible en précommande sur l'App Store pour les utilisateurs iOS, et en préinscription sur Google Play Store pour Android. Avec l’approche de la Netflix Geeked Week, il ne serait pas surprenant de voir de nouvelles annonces de jeux s'ajouter à l'univers Netflix.



Si vous aviez marre des match-3 à la Candy Crush, mais que vous aimez les jeux de réflexion en général, celui-ci pourrait vous intéresser.

Télécharger le jeu Bob l'éponge : Bubble