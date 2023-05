World of Goo va quitter l’App Store, remplacé par la version Remastered de Netflix Games

Sans crier gare, Netflix et Tomorrow Corporation ont annoncé que la version remasterisée de World of Goo sera disponible sur iOS et Android dès le 23 mai dans le monde entier. Ce classique indépendant est actuellement disponible sur Android et iOS en tant que jeu payant, ce fût d'ailleurs l'un des jeux de l'année 2010 sur iPad, avant d'atterrir sur iPhone.

World of Goo Remastered arrive sur mobile

Ce jeu de réflexion pas comme les autres vous proposait de relier des tonnes de boules de goo afin de résoudre des casse-têtes dans une ambiance unique grâce à une musique étonnante mais prenante. Si le gameplay sera conservé, les graphismes et la bande-son seront remasterisés grâce à Netflix Games, à manière de ce qu'on a connu récemment sur PC. En revanche, mauvaise nouvelle pour les joueurs, le remaster signifie que le jeu original sera retiré de l'App Store et du Play Store. Bien que le titre de 2010 n'a plus été mis à jour depuis 2017 et iOS 11, il reste l'un des tout meilleurs titres du genre.



Le studio Tomorrow Corporation a déclaré que la version classique de World of Goo sera retirée le 11 mai. Regardez la bande-annonce de la version originale de World of Goo ci-dessous :

Outre les menus changements apportés par Netflix Games, World of Goo Remastered proposera également des traductions supplémentaires, avec désormais une localisation en français, anglais, espagnol (Espagne), espagnol (Amérique latine), allemand, italien, néerlandais, polonais, hongrois, coréen, japonais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), portugais (Brésil) et turc. Cette version prendra également en charge les tailles d'écran modernes et la sauvegarde sur le cloud via le profil Netflix. Il succédera à Laya's Horizon sorti la semaine dernière.



Si, comme moi, vous êtes triste de ne plus pouvoir y jouer sans un abonnement Netflix, dépêchez-vous de le télécharger avant le 11 mai. Une fois récupéré, il sera à vous (tant que votre iPhone ou iPad est compatible).

Avez-vous déjà joué à World of Goo ? Avez-vous prévu de prendre la version Netflix ?

Télécharger World of Goo à 5,99 €