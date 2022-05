Jurassic World Primal Ops est en soft-launch sur App Store

⏰ Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Les dinosaures sont à la mode ces derniers temps, avec des films, des documentaires et même des jeux. Justement, vous allez bientôt pouvoir en profiter sur iOS dans un titre lié au film "Jurassic World : Le Monde d'après". Nommé Jurassic Park World Primal Ops, le top down action-aventure sera bientôt disponible sur iOS et vous pouvez dès à présent le précommander dans certaines régions. Encore un titre qu'on vous fait découvrir en avant-première.

Jurassic World Primal Ops

Si vous avez regardé la docu-série Planète préhistorique sur Apple TV+ et que vous vous êtes demandé comment ce serait de rencontrer certains des dinosaures en question, vous allez pouvoir avoir une réponse. Mais plutôt que d'anéantir cette espèce disparue il y a près de soixante-cinq millions d'années, vous allez devoir vous battre à leurs côtés, pour éviter une seconde extinction. Une très bonne idée pour ce jeu d'action-aventure en vue de haut où vous devez faire équipe avec un ou plusieurs dinos ! Chacun d'entre eux possède des caractéristiques propres qui devront être utilisées à bon escient.

Sauvez, collectez et combattez aux côtés de vos dinosaures préférés dans Jurassic World Primal Ops, un jeu d'action-aventure de haut en bas palpitant doté d'un système de collecte de dinosaures. En tant que maître dinosaure entraîné au combat, utilisez votre expertise et vos compétences de combat pour sauver les dinosaures de mercenaires malveillants, de braconniers mortels et de laboratoires sinistres. Collectionnez des dinosaures, constituez une équipe à déployer au combat et aidez vos nouveaux compagnons à trouver leur place en toute sécurité dans un monde primitif.

Tout cela est très intéressant, d'autant que la vidéo trailer de gameplay nous propose un joli aperçu :

Nous ne savons pas encore exactement quand Jurassic World Primal Ops sera disponible, mais nous savons qu'il s'agira d'un jeu gratuit avec les habituels achats intégrés qu'il faudra vérifier au lancement. Ceux qui se préinscrivent obtiendront un ou deux bonus en donnant leur adresse e-mail et vous pouvez garder un œil sur notre blog pour plus d'informations à mesure que nous nous rapprochons de la sortie mondiale.



Si vous voulez améliorer votre expérience de jeu avec les dinosaures, n'oubliez pas de connecter une manette compatible.

Télécharger le jeu gratuit Jurassic World Primal Ops