Netflix veut acheter le prochain GTA pour frapper fort

Netflix Games n'est pas une blague. Après avoir lancé doucement son catalogue de jeux fin 2021, la firme américaine a redoublé d'efforts cette année avec plusieurs titres de qualité. Mais le géant du streaming veut apparemment des titres "plus haut de gamme" et discute de l'octroi d'une licence pour un jeu futur GTA (Grand Theft Auto). Imaginez GTA 6 exclusif à Netflix...

GTA chez Netflix ?

La société de streaming a fait ses premiers pas dans le domaine des jeux en novembre 2021, avec la sortie de cinq "pauvres" titres iOS et Android qui pouvaient être téléchargés et joués dans le cadre de l'abonnement classique de Netflix, sans surcoût. Depuis, son catalogue de jeux s'est enrichi de plus de 70 titres et elle a fait un certain nombre d'acquisitions notables, notamment le développeur de Triple Town et Cozy Grove, Spry Fox, le développeur de The Walking Dead et Stranger Things, Next Games, ainsi que le le créateur d'Oxenfree, Night School Studio.

GTA 5 © Rockstar

L'annonce, en novembre dernier, de la création d'un nouveau studio à Los Angeles - dirigé par Chacko Sonny, ancien producteur exécutif d'Overwatch - pour créer un tout nouveau jeu de rôle à la troisième personne de type AAA pour PC, a laissé entrevoir des projets plus ambitieux pour Netflix Games. Mais ce n'est rien comparé à la dernière rumeur émanant d'un rapport du Wall Street Journal affirmant que l'entreprise "prend des mesures pour se développer dans les jeux haut de gamme qui peuvent être diffusés à partir de téléviseurs ou d'ordinateurs".



Netflix aurait eu des discussions pour sortir un jeu de la série Grand Theft Auto de Rockstar via un accord de licence dans le cadre de ses ambitions croissantes en matière de jeux - mais le Wall Street Journal n'a donné aucun indice sur le titre qu'il aurait pu viser, ou si les discussions ont porté leurs fruits. Il y a peu de chances que ce soit GTA 6, mais un spin-off de GTA 5 ou un remake d'un classique comme Vice City ou San Andreas serait déjà un gros coup.



Selon nos confrères, Netflix pense qu'une présence plus importante dans le domaine des jeux vidéo l'aidera à attirer de nouveaux abonnés et à fidéliser les abonnés existants en leur donnant quelque chose à faire entre les saisons de leurs séries préférées. C'est aussi une manière de justifier les augmentations tarifaires quasi annuelles.



Selon le traqueur d'applications Apptopia, les téléchargements de jeux Netflix sont passés de 30,4 millions à 70,5 millions au cours de l'année écoulée. Cependant, moins de 1 % des 238 millions d'abonnés de Netflix joueraient quotidiennement à ses jeux et, plus problématique encore, le processus actuel consistant à demander aux utilisateurs de télécharger des jeux mobiles à partir de la boutique d'applications de leur appareil entraîne une baisse significative de l'engagement. À date, seule la moitié des abonnés qui appuient sur le bouton d'un jeu via l'application Netflix y jouent.



Pour réduire la friction et améliorer l'engagement des clients, la société américaine teste la diffusion de jeux en continu afin de rendre l'accès à ces derniers plus transparent, et la technologie est actuellement disponible pour un "petit nombre" d'abonnés au Canada et au Royaume-Uni - avec deux jeux, Oxenfree de Night School Studio et Molehew's Mining Adventure, un jeu d'arcade d'extraction de pierres précieuses - disponibles en streaming sur les téléviseurs.



Cette technologie est testée en tandem avec sa nouvelle application Game Controller, qui peut être utilisée pour jouer à des jeux sur un téléviseur ou un ordinateur. Certains dirigeants de Netflix craignent que cette approche de la manette virtuelle ne limite les types de jeux que l'entreprise peut proposer - les jeux d'action ou de sport, par exemple, nécessiteraient plutôt une manette de jeu traditionnelle. On ne peut qu'être d'accord...



Reste que l'échec de Stadia de Google est encore dans toutes les têtes. Il n'est pas facile de s'imposer dans le gaming sans console ou appareil physique.